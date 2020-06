Posti vähentää pakettilähetysten päästöjä uusiutuvalla dieselillä

Postin toimittamien pakettien määrä on kasvanut viime vuosina jyrkästi.

Jaana Kankaanpää

Posti leikkaa päästöjään siirtymällä pakettijakelussa uusiutuvan dieselin käyttöön. MT:n arkistokuva.

Posti vähentää verkkokaupan päästöjä ottamalla kevytjakelukalustossaan käyttöön uusiutuvan Neste MY -dieselin.

Postin toimittamien pakettien määrä on kasvanut viime vuosina jyrkästi. Kuluneen kevään aikana paketteja on toimitettu viikoittain miljoonia. Aiemmin samoihin määriin on päästy vain vuoden kovimpina huippuina, kuten Black Fridayn ja joulun aikaan.

Postin aiemmin teettämän tutkimuksen mukaan verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen päästöerot syntyvät lähinnä niin sanotun viimeisen kilometrin aikana, eli matkalla jakelukeskuksesta kuluttajalle.

Yhden paketin toimittaminen jakelukeskuksesta noutopisteeseen tuottaa keskimäärin 600 gramman kasvihuonekaasupäästöt, mikä vastaa noin viiden kilometrin ajomatkaa tavallisella henkilöautolla.

Neste MY uusiutuvan dieselin myötä Posti vaikuttaa kyseiseen ratkaisevaan vaiheeseen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjään noin 3,8 miljoonaa kiloa vuosittain.

Se vastaa lähes 1 300 henkilöauton poistamista liikenteestä. Vaikutukset näkyvät etenkin Suomen suurkaupunkien alueilla, joissa toimituksia tehdään eniten.

Postin oma kalusto kattaa Suomen pakettijakelusta noin 40 prosenttia. Posti selvittää parhaillaan myös kuljetuksen kumppaniverkoston siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

Postin tavoitteena on nollata toimintansa päästöt vuoteen 2030 mennessä.