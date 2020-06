Seinäjokelainen ympäristöalan yritys ratkoo järvien ongelmia Floridassa ja Etiopiassa – "Nyt odotamme, että covid-19-maailmasta päästään normaalioloihin"

Johannes Tervo

Oy BioSorbio Ltd:n toimitusjohtaja Jukka Lunden merikonttiin rakennetussa tehtaassa, jossa yhtiön tuotteet pystytään valmistamaan. Kontin kokoinen tehdas voidaan siirtää paikkaan, jossa tuotteita tarvitaan.

Kesäkuu 2019. Merikontti seisoo SPTR-Asennuksen teollisuushallissa Seinäjoen Rengastiellä. SPTR-Asennus pakkaa kontin täyteen tekniikkaa: merikontti muuttuu minitehtaaksi, joka pystyy valmistamaan levän torjunnassa käytettävää rouhetta.

Seinäjoelta tehdas lähetetään Yhdysvaltoihin Floridaan Okeechobee-järveä pelastamaan. Järvi kärsii pahasta leväongelmasta.

Toukokuu 2020. ”Eteenpäin on menty kovasti”, tiivistää Oy BioSorbio Ltd:n toimitusjohtaja Jukka Lunden yrityksen kuulumiset kuluneen vuoden ajalta.

Tekniikalla täytetty kontti lähti Floridaan heinäkuussa. Syksyllä Yhdysvaltoihin matkusti seinäjokelaisyrityksen henkilöstöä.

”Tuotanto käynnistyi suunnitellusti. Ehdimme myös tehdä koekeräyksen vähäisessä levämäärässä. Syksyllä jäimme odottamaan uutta leväkautta, jolloin pilottitutkimus Floridassa jatkuu.”

Johannes Tervo

Sekä levän poistossa käytettävä tuote että kasvualusta ovat hiilipohjaisia, jauhomaisia ja huokoisia valmisteita. Ne pystyvät sitomaan nestettä lähes oman tilavuutensa verran.

BioSorbion kumppani Floridassa on Yhdysvaltain puolustushallintoon kuuluva US Army Corps of Engineers eli vapaasti käännettynä Yhdysvaltain armeijan insinöörijoukot.

”US Army Corps lähetti vähän aikaa sitten satelliittikuvaa Okeechobee-järveltä. Levät ovat aloittaneet kasvunsa”, Lunden kertoo toukokuussa.

Työ siis kutsuu. Korona lykkää aloitusta.

”Kotiutimme kevättalvella työntekijät kaikista projekteistamme. Nyt odotamme, että covid-19-maailmasta päästään normaalioloihin. Väkeämme lähtee Floridaan ehkä kesä–heinäkuussa.”

Johannes Tervo

Eemi Salo on SPTR-Asennus Oy:n pääsuunnittelija ja varatoimitusjohtaja. SPTR-Asennuksen tiloissa Seinäjoella myös BioSorbion mobiilit tehtaat saavat tarvitsemansa laitteiston. Kaikki tarvittava asennetaan 20-jalkaiseen merikonttiin.

Konttiin pakattu minitehdas on yksi BioSorbion tuotteista.

Toinen tuote on huokoinen, jauhomainen rouhe, jota konttitehdas voi valmistaa.

"Rouhe on erittäin imukykyinen: yksi litra ainetta imee itseensä 0,9 litraa vettä", Lunden kertoo.

Okeechobee-järvellä BioSorbio pyrkii osoittamaan, että veteen siroteltu rouhe sitoo myös levää ja ravinteita. Tämä toimi aiemmassa pilotissa Floridan Miamissa.

Tarkoitus on lisäksi näyttää, että levän ja ravinteet imenyt rouhe voidaan siirtää peltoon kasvualustaksi.

”Tavoite on puhdistaa vesistöä ja kerätä pelloilta karanneet ravinteet uusiokäyttöön sen sijaan, että ravinteita valmistetaan lisää.”

Hiilipohjainen polymeerirouhe on Lundenin mukaan biohajoava eikä se liukene ympäristöön.

”Tuote on läpäissyt myrkyttömyystestaukset Yhdysvalloissa 2014."

Johannes Tervo

Yhdysvaltoihin Floridaan lähtevä kontti odotti laitteistojen asennusta vuosi sitten Seinäjoella. Jukka Lunden silmäilee piirustuksista, kuinka kontti muutetaan liikuteltavaksi minitehtaaksi.

BioSorbion kolmas tuote on kasvualusta. Myös se voidaan valmistaa kontin kokoisessa tehtaassa.

Kasvualusta on ominaisuuksiltaan erilainen kuin levän ja ravinteiden sidonnassa käytettävä tuote. Yhteistä on imukyky: kasvualusta muodostaa kasville vesipankin.

Nestettä lähes oman painonsa verran imevä tuote voi Lundenin mukaan tehostaa myös lietelannan käyttöä.

"Alusta sitoo lietelannan paikalleen, joten kasvi saa lisää aikaa ravinteiden hyödyntämiseen", hän sanoo.

Jere Lauha

Pertti Issakainen (vas.), Jaakko Mäkelä ja Heikki Kiheri nostivat kasvatuskokeiden perunaa Haukivuoressa viime syyskuun alussa.

Kasvualustan ominaisuuksista BioSorbio kerää tietoa viljelykokeissa Haukivuoressa Mikkelissä. Maaperätieteilijä Jaakko Mäkelän johdolla kokeet jatkuvat tänä kesänä.

Viime kesänä Haukivuoressa tutkittiin, miten ohra, peruna ja maissi viihtyvät maassa, jota on ryyditetty BioSorbion valmistamalla ravinne- ja -kasvualustalla. Ohra, peruna ja maissi ovat tutkimuskasveina myös tänä vuonna.

"Esimerkiksi maissin koe on huomattavasti laajempi kuin vuosi sitten", Mäkelä kertoo.

Jere Lauha

Haukivuoressa yritys kokeilee ravinne- ja kasvualustaansa perunan, ohran ja maissin viljelyssä.

"Juuri kylvimme Viljelijän Avena Bernerin Jussi Peltosen kanssa sokerimaissia biohajoavan kalvon alle. Testaamme kasvualustamme yhdistämistä Samco-kylvötekniikkaan sekä sokeri- että rehumaissilla", kertoo Mäkelä toukokuun loppupuolella.

Kyseessä on hiilipohjainen, niukkaliukoinen typen lähde, Mäkelä kuvaa tutkittavaa ainetta.

Jukka Lunden

Floridaan kuljetettu, konttiin pakattu tehdas asennettiin käyttökuntoon viime elokuussa. Toimintaa olivat käynnistämässä Jesse Oja (vas.), Antton Lunden, Eemi Salo, Jari Kovanen, Anna Lauhasmaa ja Jaakko Mäkelä

Ulkomailla BioSorbion ratkaisut kiinnostavat muuallakin kuin Yhdysvalloissa.

”Etiopiaan solmimme aiesopimuksen viime elokuussa”, Lunden kertoo.

Etiopialainen osapuoli on maan vesi-, kastelu- ja energiaministeriö. Etiopia toivoo apua maan suurimman järven Tanan pelastamiseksi.

Tana on yksi Niilin alkulähteistä. Järvi on tärkeä niin kalastukselle, energiantuotannolle kuin maanviljelyllekin. Tanan kuntoa horjuttaa vesihyasintin liikakasvu.

”Seinäjoella on konttitehdas lähtövalmiina Sambiaan, jonne perustimme talvella tytäryrityksen. Myös Nepaliin on menossa yksi kontti”, Lunden kertoo yrityksen kuulumisia.

Johannes Tervo

Tarvittava tekniikka asennetaan konttiin SPTR-Asennus Oy:ssä Seinäjoella.

Kaukaisempien kohteiden lisäksi yritys käynnistelee hanketta Ruotsissa.

”Ratkaisumme kiinnostaa Mariestadin kuntaa. Se haluaa parantaa kunnassa virtaavan joen tilaa."

Johannes Tervo

Kasvualusta on yksi yrityksen tuotteista.

Oy BioSorbio Ltd