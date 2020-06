Tätä pesäkameran seuraajat eivät olisi halunneet nähdä: Mustahaikara tappoi poikasensa suorassa lähetyksessä

Erilaiset luontoa seuraavat nettikamerat herättävät yleensä ihastusta, mutta toisinkin voi käydä.

Unkarilaisen Gemencin luonnonsuojelualueen viranomaisille alkoi tulvia vihaisia viestejä ja puheluita sen jälkeen, kun mustahaikara (Ciconia nigra) oli tappanut poikasensa suorassa lähetyksessä.

Käyttäytymisen taustalla on ravintopula. Kevät on ollut seudulla kuiva, ja läheisessä Tonava-joessa on virrannut tavallista vähemmän vettä. Emolinnuilla on ollut vaikeuksia kerätä riittävästi ja sopivaa ravintoa.

Haikaraemo tappoi ensimmäisen kolmesta poikasestaan 10.5. Sen jälkeen ravintopula kävi yhä ilmeisemmäksi, sillä emolinnut toivat pesälle poikasille parhaiten sopivan kalan sijaan lähinnä sammakoita ja käärmeitä.

Oheisella videolla näkyy, miten poikaset yrittävät tehdä selvää suuresta käärmeestä.

Viranomaiset päättivät lopettaa suoran lähetyksen saamansa palautteen perusteella 5.6. Seuraavana aamuna surmansa sai vielä yksi poikanen.

"Katsojien reaktiot tekevät selväksi, että monille luonnon realiteetit ovat sietämättömiä", hallinto perustelee pesäkameran verkkosivuilla.

Seuranta ei pääty, vaan suoran lähetyksen sijaan mustahaikaroista julkaistaan nyt teksti- ja kuvapäivityksiä.

Hallinto muistuttaa, että emolinnut ovat tappaneet haikaranpoikasia alueella aiemminkin. Yleensä pesintä on kuitenkin onnistunut. Pitkään seurannassa ollut pariskunta onnistui kasvattamaan 17 poikasta 7 vuodessa.

Mustahaikara kuuluu kattohaikaroiden heimoon. Se pesii Keski-Euroopassa joki- ja suoalueiden sekametsissä ja talvehtii Afrikassa.

Suomessakin lajin on havaittu vierailevan säännöllisesti, mutta se ei pesi meillä.

