Perunamaata kannata nyt syynätä tarkkaan koloradonkuoriaisen varalta: "Pieneltä pelloltahan se on helpompi löytää kuin isolta" – näin erotat tuholaisen leppäkertusta

Koloradonkuoriaisen tunnistaa kirkkaankeltaisesta selästä, jossa on kymmenen mustaa juovaa.

Olosuhteet ovat jälleen otolliset keltakuorisen, mustajuovaisen koloradonkuoriaisen saapumiseksi Suomeen. Ruokaviraston ylitarkastaja Atro Virtanen kehottaakin myös omavarakasvattajia tarkastamaan viljelyksiään kuoriaisten, ja niiden toukkien varalta.

"Samalla tavalla kuoriaiset leviää sielläkin ja kun kuoriainen kuitenkin hakeutuvat perunan luokse, niin pieneltä pelloltahan se on helpompi löytää kuin isolta", Virtanen sanoo.

Koloradonkuoriaisia ei esiinny Suomessa pysyvästi, eikä niitä ole havaittukaan suomessa vuoden 2016 jälkeen. Juovikkaat pirulaiset eivät kuitenkaan välitä matkustusrajoitteista, vaan saapuvat Suomeen suotuisien ilmavirtojen mukana.

Myötätuulet kuljettavat kuoriaisen kaukaa. Virtanen kertoo, että Suomesta aiemmin havaitut lajin edustajat ovat todennäköisimmin lähteneet matkaan Keski-Euroopasta, Baltiasta tai Venäjältä.

Alkuperäistä lähtömaata on kuitenkaan hankala sanoa tarkkaan, sillä tuuli pyörähtää Itämeren yllä niin, että Suomesta katsottuna tuholaiset tulevat yleensä kaakosta.

Aikuisen koloradonkuoriaisen tunnistaa kuperasta, kirkkaankeltaisesta selästä, jossa on kymmenen mustaa pitkittäisjuovaa. Pää on kirkkaan oranssi, ja siinä on mustia laikkuja. Kooltaan kuoriainen on noin senttimetrin mittainen.

Varsinaisen tuhotyön tekevät toukat, jotka kasvavat noin millimetrin pituisesta kahteentoista millimetriin. Nuoret toukat ovat tummanpunaisia ja litteitä, vanhemmat pulleita ja oransseja. Toukkien pää on musta, ja niiden kyljissä on kaksi riviä mustia pilkkuja.

Virtasen mukaan koloradonkuoriaisen toukka muistuttaa leppäpirkon kotelovaihetta. Kasveille harmittomat tai jopa hyödylliset leppäpirkot, eli leppäkertut, sekoitetaan usein tuholaiseen.

Lajit erottaa kuitenkin siitä, että leppäpirkon kotelo on kiinnittynyt lehden pintaan, eikä juurikaan liiku. Koloradonkuoriaisen toukka puolestaan liikkuu, syö lehteä ja ulostaa kaiken aikaa.

Mikäli kuoriainen ehtii lisääntymään, munii yksi naaras kesän aikana toistatuhatta munaa eri paikkoihin, mutta samalle alueelle. Toinen sukupolvi ei Suomen kesässä ehdi varttua enää sukukypsäksi, mutta selviää yli talven porautumalla maan sisään pakkasta karkuun.

Mikäli koloradonkuoriaisen tai sellaiseksi epäilemänsä mönkiäisen kuitenkin havaitsee, täytyy siitä ilmoittaa välittömästi Ruokavirastolle. Havainnot voi ilmoittaa puhelimitse numeroon 040 8014407, johon vastataan virka-aikoina.

Numeroon voi lähettää myös tekstiviestin, tai kuvan epäilemästään kuoriaisesta joko multimedia- tai Whatsapp -viestinä. Lisäksi havaintoja voi kuvineen lähettää sähköpostitse osoitteeseen kasvinterveys@ruokavirasto.fi.

Mitä aikaisemmin kuoriaiset havaitaan, sen helpompi niitä on torjua. Nopeasti havaitut yksilöt voidaan hävittää keräämällä, eikä laajamittaista myrkytystä tarvita. Se olisi Virtasen mukaan tavoiteltavaa, sillä Suomessa perunanviljely ei muuten vaadi tuholaistorjunta-aineiden käyttöä.

