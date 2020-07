Pelargoni on todellinen klassikkokukka – näin se jaksaa kukkia koko kesän

Sanne Katainen

Pelargonia voi käyttää myös kakkujen koristeena, sillä kukat ovat syötäviä.

Kesää sulostuttava pelargoni on yksi Suomen suosituimmista ruukkukasveista. Ensimmäiset pelargonit saapuivat maahan jo 1700-luvulla ja olivat aivan ensimmäisiä huonekasveja.

Kasvi on alun perin kotoisin Etelä-Afrikasta. Se on samaa heimoa kuin kotoiset kurjenpolvet.

Pelargoni on helppohoitoinen. Väri- ja lajivalikoimaa on runsaasti.

"Suosituin lajike on ollut viime vuosina perinteinen kotipelargoni. Suosituin väri on ollut vaaleanpunainen", Kauppapuutarhaliiton viestintäpäällikkö Laura Kanerva kertoo.

Pelargoni viihtyy lämpimässä. Sen vuoksi se sopii erityisesti paahteiselle paikalle.

Kasvi jaksaa kukkia koko kesän, kun kuivuneet kukat ja lehdet poistetaan varovasti. Näin kasvi jaksaa kasvattaa uusia kukkavanoja. Pelargonia kannattaa kastella tasaisesti ja lannoittaa kerran viikossa. Kukka tosin sietää paremmin kuivuutta kuin liikaa märkyyttä.

Pelargoni on yksi Suomessa viljellyistä kesäkukista. Sitä voi myös kylvää tai lisätä itse pistokkaista. Ennen talvea pelargoniat on otettava sisätiloihin ja leikattava. Ne lepäävät pimeän ajan ja siksi kastelun on oltava hyvin varovaista.

Perinteisten pelargonien lisäksi tarjolla on monia muita, esimerkiksi kerrottuja lajikkeita. Erityisen kaunis on myös tulppaanipelargoni, jossa jokainen kukinnon yksittäinen kukka muistuttaa pientä tulppaania.