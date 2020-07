Uusia kuvia Amazonilla riehuvista metsäpaloista — palopesäkkeitä löytynyt eniten sitten vuoden 2007

Christian Braga

Kuva metsäpalosta Alta Florestassa, Mato Grosson osavaltiossa.

Greenpeace Brasilia on julkaissut uusia kuvia Amazonin sademetsissä riehuvista tulipaloista. Palot kuvattiin 7.–10. heinäkuuta tehdyillä ylilennoilla Mato Grosson osavaltiossa. Kuvissa näkyy palojen lisäksi myös täysin palanutta metsää sekä alueita, joita on valmisteltu poltettavaksi. Metsäpalot ovat Greenpeacen mukaan tahallisesti sytytettyjä ja täten laittomia, koska Brasilian hallitus on kieltänyt tulen tekemisen alueella heinäkuusta syyskuuhun.

“Nämä kuvat, kuten myös tämän vuoden ennätyssuuri metsäkato, kertovat Brasilian presidentti Jair Bolsonaron pitkän ajan Amazonin strategiasta. Bolsonaron hallitus on purkanut ympäristönsuojelulakeja ja vähentänyt ympäristöjärjestöjen valtaa. Jopa koronapandemiaa on käytetty viemään huomio pois Amazonin kiihtyvästä metsäkadosta, hakkuista ja kaivauksista. Ilmasto ja ihmiset, erityisesti alkuperäiskansat, ovat hallituksen toimien myötä vaarassa”, sanoo Romulo Batista, Brasilian Greenpeacen Amazon-kampanjoitsija.

Batista arvosteli kovasanaisesti Brasilian presidentti Jair Bolsonaron toimia palojen estämiseksi. Bolsonaro julkaisi aiemmin tällä viikolla uuden tulentekokiellon, joka kestää 120 päivää.

”Palojen sytyttämisen kieltäminen ei toimi, kuten Bolsonaron viime vuonna tekemä kielto osoitti. Ympäristötuhoja tulisi pystyä valvomaan ja estämään, ja lakeja tulisi vahvistaa. Bolsonaro on kuitenkin järjestelmällisesti heikentänyt ympäristöä suojelevia lakeja, eikä hänen PR-temppujen vaikutuksiin ole luottamista”, Batista sanoo.

Greenpeacen mukaan tämän vuoden kesäkuussa Amazonilta löytyi 2248 palopesäkettä, mikä on 19,57 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 kesäkuussa, ja eniten sitten vuoden 2007. Myös metsäkatohälytyksiä oli kesäkuussa ennätyksellisen suuri määrä. Mato Grosso on Amazonin metsäpaloista eniten kärsinyt Brasilian osavaltio: jopa 49,52 prosenttia kaikista tämän vuoden paloista on ollut Mato Grosson alueella. Luvut perustuvat Brasilian avaruustutkimusinstituuttin tietoihin. Alueelta on löydetty tämän vuoden aikana jo 4437 palopesäkettä.

Kuvia Amazonilla riehuvista metsäpaloista pääset tarkastelemaan tämän linkin kautta