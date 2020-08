Luontolive hämmästyttää: Vieras poikanen lennähti sääksiperheen pesään

Sääksiperhe sai odottamattoman vieraan, kun vieras naaraspoikanen ilmestyi pesän reunalle. Näyttää siltä, että poikasta ei syrjitä, sillä se saa osallistua pesän asukkaiden ruokailuhetkiin. WWF:n Luontolivessä näkyy, miten naaras ruokkii omien poikastensa lisäksi myös vierailijaa.

WWF on julkaissut videon, jolla näkyy, miten pesällä oli ensin neljä poikasta, joiden seuraan liittyi vieras naaras. Hetken kuluttua koiras saapui paikalle kalansaaliin kanssa.

WWF kysyi sääksikamerakollegalta ja lintuharrastajalta, mistä poikanen on voinut tulla ja kuinka se on pesälle päätynyt.

Omaa sääksikameraa ylläpitävä Raimo Uusitalo kertoo WWF:n haastattelussa todistaneensa vastaavia tapauksia ennenkin. Sääkset erottavat omat poikasensa, mutta voivat hyväksyä joukkoonsa myös toisen pesueen jälkeläisiä.

Luontolivessä näkyvä vierailija on tämän kesän poikanen ja todennäköisesti naaraslintu. Uusitalon mukaan poikanen on joko eksynyt omalta pesältään tai pesällä on tapahtunut jotain, minkä vuoksi se on lähtenyt nälissään liikkeelle.

Lintuharrastaja Markku Hyvärinen Sääksisäätiöstä kertoo, sääksen olevan muista petolinnuista poiketen sosiaalinen lintu. Vierailut toisilla pesillä ovat melko yleisiä.

”Nyt kun nuoret sääkset ovat lentokykyisiä, ne lähtevät vaeltamaan. Poikanen on saattanut lähteä naapuripesältä ja huomannut, että tuollahan on kavereita."