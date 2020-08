Yle: Yli kuukauden jatkuneet sateet piinaavat Korean niemimaata ja uhkaavat kasvattaa koronaepidemiaa

Pexels

Monsuuni pieksee Korea niemimaata

Monsuunisade on aiheuttanut valtavia tulvia Korean niemimaalla. Muun muassa Etelä-Korean pääkaupungissa Soulissa on annettu tulvavaroitus tärkeälle Han-joen sillalle. Kaupungissa on lisäksi sulejttu useita joen varrella kulkevia teitä, Yle kertoo.

Pohjois-Korean tilanteen arvioidaan olevan yhtä paha kuin eteläisessä naapurimaassaan. Pohjois-Korean tiedotusvälineissä on näytetty kuvia tulvivista joista ja annettu paikallisen tilanhoitajan kertoa tilanteesta. Ylen mukaan Pohjois-Korean virallinen media ei ole kertonut , millaista vahinkoa tulvat ja vyöryt ovat tähän mennessä aiheuttaneet.

Tulvien takia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan. Poikkeusoloissa ja väliaikaisissa majoitusoloissa on vaikea pitää kiinni turvaetäisyyksistä ja hygieniasta. Riskinä on koronaepidemian laajeneminen, Yle kirjoittaa. Etelä-Koreassa on väkilukuun suhteutettuna ollut vähän tartuntoja ja kuolleita. 52 miljoonan asukkaan maassa on ollut 14 500 tartuntaa ja tautiin kuolleita on 302.