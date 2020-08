"Mersu ei väistellyt vaan törmäsi poroon ja jatkoi matkaansa": Tahallisiksi epäillyt yliajot järkyttävät poroisäntiä Kuusamossa

Kuvat: Juha Kujala / Kuvitus: Juho Leskinen

Maanantaina sattunut poron yliajo ei ole Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujalan mukaan ensimmäinen. "Tälle kesälle on ollut todella monta tapausta. Poroja on ollut kuolleena tien laidassa, eikä ajajasta mitään tietoa."

Tahallisiksi epäillyt porojen yliajot järkyttävät poroisäntiä Kuusamossa.

Tapauksista tuorein on maanantailta. Yliajo sattui Rukajärventiellä ja silminnäkijöinä olivat koulukyytiä odottavat koululaiset.

"Koululaiset näkivät, kun musta mersu pyyhkäisi ohi. Poro oli keskellä tietä. Mersu ei väistellyt vaan törmäsi poroon ja jatkoi matkaansa. Poro jäi kaistalle kitumaan", kertoo Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala.

Moinen toiminta on eläinrääkkäystä, hän painottaa. Tapaus on viety poliisin tietoon. Epäilyt tahallisista yliajoista alkoivat Kujalan mukaan viime kesänä. "On tiettyjä aluekeskittymiä, missä niitä sattuu. Viime syksynä on yhdestä tapauksesta saatu tuomio tekijälle."

Tänä keväänä tapaus ensimmäinen tuli lumien aikana. Poroisäntä uskoo, että kyseessä oli tahallinen yliajo: kaksi poroa oli jätetty kitumaan. Hän on saanut aiheesta runsaasti yhteydenottoja.

"Tilanne on mennyt kestämättömäksi. Tosi paljon on ihmiset valveutuneet ja ilmoittaneet meille poromiehille rekisterinumeroita ja ajajatietoja."

Osalla autot ovat ottaneet törmäyksessä osumaa: maanantaina sattuneessa tapauksessa poron läheltä löytyi Kujalan mukaan muovinpalasia. "On sellaisiakin autoja, jotka on varusteltu niin, ettei jälkiä jää."

Tapaukset pitäisi ehdottomasti saada loppumaan, poroisäntä painottaa. "Saataisiin ihmiset heräämään, ettei tämä ole tervettä touhua."

"Kuusamon alueella poroa käytetään politikoinnissa hyväksi. On vihapuheita, jopa rasismia", Kujala pohtii.

Keskustelu porojen ympärillä on kiristynyt erityisesti sosiaalisessa mediassa.

"On somekansalaisia, jotka yllyttävät rikokseen, kuten tahallisiin yliajoihin ja porojen ampumisiin. Somekirjoituksia on viety poliisille."

Kyse on kuitenkin pienestä määrästä ihmisiä, Kujala muistuttaa.

Vapaana laiduntavat porot voivat aiheuttaa Kuusamossa ristiriitoja esimerkiksi mennessään pelloille tai puutarhoihin. Jos poro aiheuttaa vahinkoa, Kujala kehottaa olemaan rohkeasti yhteydessä paliskuntaan. "Katsotaan tilanne ja hoidetaan se fiksusti. Ei asiat oman käden oikeudella hoidu."

Osassa kolaritapauksia taustalla on ollut silkka tietämättömyys: kaikki eivät aina tiedä, että porokolareista tulee ilmoittaa. Lähtökohtaisesti porokolari on vahinko, Kujala muistuttaa.

Laidunmaiden poikki kulkee vilkas viitostie, jonka yli porot kulkevat. Vahingon sattuessa tulisi soittaa hätäkeskukseen tai suoraan poromiehille.

Jos poro loukkaantuu, olisi parasta jäädä odottelemaan paikan päälle.

Hänen tavoitteenaan on saada vakuutusyhtiöt Kuusamon alueella yhteistyöhön. Jos auto vietäisiin korjaamolle porokolarin takia, vakuutusyhtiöt voisivat tarkistaa poromiehiltä, onko asiasta ilmoitettu.

"Eläinten vahingoittaminen tahallisesti ei ole hyväksyttävää", linjaa rikoskomisario Kimmo Tuulenkari Kuusamon poliisilaitokselta.

Ilmoitettuja tapauksia on hänen mukaansa muitakin ja niiden esitutkinta on vielä kesken.

"Maanantaina tapahtuneen tapauksen osalta poliisille on toimitettu vihje mahdollisista ajoneuvon tuntomerkeistä. Ajoneuvo pyritään löytämään."

Epäilyt tahallisista yliajoista ovat vaikeita tapauksia, rikoskomisario sanoo. Silminnäkijöitä on harvoin ja voi kulua tunteja, ennen kuin joku havaitsee vahingoittuneen poron.

Yhteydenottoja poroja koskien tulee poliisille muutamia kuukaudessa. Pääsääntöisesti ne koskevat ilmoituksia porokolareista. "Sitten on näitä, mitkä tulevat sivulliselta tai poroisännältä, että porojen päälle on ajettu."

Jos poroja tapaa syömässä esimerkiksi kukkapenkkiä, asiasta pitäisi poronhoitolain mukaan ilmoittaa paliskunnalle, Tuulenkari muistuttaa.

Syksyllä on tarkoitus järjestää poliisin ja poroisäntien kesken tapaaminen liittyen tahallisiin yliajoihin ja niistä keskusteluun.

"Asia on kova keskustelunaihe Kuusamossa. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin."

Juha Kojolan kotialbumi

Porojen aiheuttamiin ristiriitoihin Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala kehottaa käyttämään muita keinoja kuin oman käden oikeutta ja olemaan suoraan yhteydessä poromiehiin avoimen keskustelun merkeissä.