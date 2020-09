Ilmatieteen laitos varoittaa puuskaisesta tuulesta idässä ja kaakossa sekä merialueilla – sähkökatkoksia kymmenien kuntien alueella

Energiateollisuuden mukaan sähkökatkoja on luvassa alueilla, joissa maakaapelointi on vielä kesken.

Lari Lievonen

Erityisesti idässä ja kaakossa kannattaa varautua jopa yli 20 metriä sekunnissa puhaltaviin puuskiin.

Ilmatieteen laitos varoittaa yltyvästä tuulesta:

"Sadetta on 12h aikana tullut paikoin jo yli 50 mm ja lisää on tulossa. Tuuli on vasta yltymässä ja yli 15 metriä sekunnissa puuskaa on jo laajalti havaittu maan etelä- ja keskiosassa. Erityisesti idässä ja kaakossa kannattaa varautua jopa yli 20 metriä sekunnissa puuskiin."

Katso alueelliset varoitukset tästä.

Energiateollisuuden sähkökartta varoittaa sähkökatkoista: "Tuuli nousee. Tänään on luvassa sähkökatkoja alueilla, joissa maakaapelointi on vielä kesken."

Viiden aikaan torstai-iltapäivällä Suomessa oli runsaat 7 000 sähkötöntä sähköyhtiöiden asiakasta 45 kunnassa, 11 yhtiöllä.

Katso ajantasainen kartta sähkökatkoista tästä.