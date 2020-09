Ympäristö

Turku hankkii kauppatorin kivet Kiinasta – Kivi ry:n laskelmien mukaan hiilidioksidipäästöt ovat nelinkertaiset kotimaiseen kiveen verrattuna Ympäristö Katja Lamminen Kivi ry:n mielestä kiinalaisen kiven valinta on vahvassa ristiriidassa Turun kaupungin ympäristötavoitteiden kanssa.

Lari Lievonen

Elinkaariarviointeihin erikoistunut Bionova Ltd on laskenut Kivi ry:n toimeksiannosta, että kotimaisen luonnonkiven ilmastokuormitus on alhainen muun muassa lyhyiden kuljetusmatkojen ja pitkän käyttöiän ansiosta.

Suomalaista luonnonkiveä edustava Kivi ry on laskenut, että Turun kaupungin päätös hankkia kauppatorin kiviä Kiinasta aiheuttaa yli 2 100 000 kilon hiilidioksidipäästöt, mikä on yli nelinkertainen kotimaiseen kiveen verrattuna. Kivi ry:n mielestä kiinalaisen kiven valinta on vahvassa ristiriidassa Turun kaupungin ympäristötavoitteiden kanssa. "Kotimaisen luonnonkiven aiheuttama ilmastokuormitus on hyvin alhainen muun muassa lyhyiden kuljetusmatkojen ja pitkän käyttöiän ansiosta. Lisäksi päätös ihmetyttää, sillä tässä ajassa kotimaisen työn tukemisella voitaisiin auttaa maan selviämistä koronakriisin aiheuttamista vaikutuksista", Kivi ry:n toiminnanjohtaja Sini Laine hämmästelee tiedotteessa. Kiinalainen toimittaja voitti halvimpana tarjouskilpailun kauppatorin pintakivistä, joita hankitaan noin 14 000 neliötä ja reunakiviä noin 800 metriä. ”Ilmastotavoitteiden lisäksi julkisten toimijoiden tulisi pohtia myös päätösten taloudellista vaikutusta laajemmassa mittakaavassa. Turunkin tapauksessa tilauksen tuotot ja saatavat verotulot olisi ollut mahdollista saada maakuntaan ja näin tukea alueen työllisyyttä ja toipumista koronakriisistä. Siinä olisi nopeastikin saatu hintaero takaisin”, Laine sanoo. Kivi ry:n Laine muistuttaa myös, että kiinalaista kiveä kannattaisi tarkastella myös sosiaalisen vastuun osalta. Finnwatchin tekemien selvitysten mukaan kiinalaiseen kivituotantoon liittyy ihmisoikeusriskejä, kuten ongelmia työterveydessä ja -turvallisuudessa sekä järjestäytymisvapaudessa. Kiven alkuperä ei ole aina tiedossa edes sitä myyvällä yrityksellä. Aiheet Kivi ry Turkun kauppatori kiinalainen kivi luonnonkivi