Ympäristöministeri Mikkonen Ylellä: Valkoposkihanhi ei nykyään päätyisi suojeltavaksi lajiksi

Sanne Katainen

Krista Mikkonen kommentoi valkoposkihanhen suojelua TV1:n Ykkösaamussa.

Jos suojeltavien lajien listaa päivitettäisiin, valkoposkihanhi otettaisiin todennäköisesti pois listalta, sanoi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) TV1:n Ykkösaamussa.

Mikkosen mukaan silloin, kun valkoposkihanhi päätyi suojeltujen listalle, lintuja oli vain 20 000 kappaletta. Nyt kanta on kasvanut pitkälti yli miljoonaan yksilöön.

"Tämä on hyvä esimerkki siitä, että on onnistuttu lajin suojelussa. Mutta on ihan selvää, että jos tänä päivänä tällaista listaa tehtäisiin, niin varmastikaan valkoposkihanhea ei sinne laitettaisi", Mikkonen totesi.

Listan päivittäminen on kuitenkin "liian kuuma peruna", hän arvioi.

"Siinä on varmaan tällaisia poliittisia hankaluuksia avata sitä, koska toiset pelkäävät, että jos se päivitettäisiin, sinne menisi niin paljon uusia lajeja."

Ministeri kertoi toivovansa, että valkoposkihanhille tarkoitettuja levähdysalueita saataisiin perustettua jo ensi kevääksi. Ne olisivat Mikkosen mukaan yksi keino ehkäistä lintujen aiheuttamia haittoja.

Yle: Ympäristöministeri Krista Mikkonen: Valkoposkihanhi ei enää pääsisi suojeltavien lajien listalle

