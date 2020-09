Valtavat metsäpalot uhkaavat Kalifornian viinialueita, kymmenille tuhansille evakuointikäsky

LEHTIKUVA/AFP

Mies kävelee Kalifornian Napassa tiellä, jolla talot ovat tuhoutuneet paloissa.

Yhdysvalloissa länsirannikon valtavat maastopalot uhkaavat nyt Kalifornian tunnettuja viinialueita. Ainakin 66 000 ihmistä on määrätty lähtemään palojen takia kodeistaan eri puolilla osavaltiota, kertoo San Francisco Chronicle.

Tulipalot etenevät esimerkiksi Napan ja Sonoman laaksoissa. Tulessa on noin 4 500 hehtaarin kokoinen alue. Kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen.

Wall Street Journal -lehden mukaan kyseessä on toinen laaja palo alueella kolmen vuoden aikana. Lehden mukaan taivas oli sakean ruskean savun peitossa ja maahan leijaili kämmentä suurempia tuhkalaattoja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan tuli on tuhonnut kokonaan tai osittain useita alueen viinitiloja.

Palo sai alkunsa varhain sunnuntaina. Palojen torjunnasta ja sammutuksesta vastaavan Cal Fire -viraston mukaan palo ei ollut maanantaina paikallista aikaa vielä lainkaan hallinnassa.

Esimerkiksi Sonomassa Santa Rosan kaupungissa on tuhoutunut tai vahingoittunut jo kymmeniä koteja, kaupungin palopäällikkö kuvaili. Wall Street Journalin mukaan tuho on kuitenkin toistaiseksi maltillisempaa kuin vuoden 2017 paloissa. Tuolloin 22 ihmistä kuoli ja koteja tuhoutui yli 5 000.

Kuuma sää ja kovat tuulet edesauttavat palojen leviämistä. Asiantuntijoiden mukaan palojen keskeisiä syitä ovat huono metsänhoito sekä ilmastonmuutos, joka nostaa lämpötiloja ja pidentää kuivia kausia.

St. Helenassa Napan piirikunnassa asuva Susie Fielder kertoi ottaneensa mukaan hätätilanteita varten valmiiksi pakatun repun ja isovanhempiensa valokuvan, kun palosta kertova hälytys alkoi soida hänen asuinalueellaan.

"Aamulla mietin, että mitä ihminen tekee menettäessään kaiken", Fielder sanoi AFP:lle.

Fielder pääsi kuitenkin myöhemmin palaamaan kotiinsa. Se oli tuhkan peitossa ja ilman sähköjä, mutta muuten vahingoittumaton. Fielder kertoi alkavansa siivota, mutta reppu pysyy pakattuna.

"Pysyn kotona, kunnes joku koputtaa ovelleni ja sanoo, että nyt on lähdettävä."

Kaliforniassa kärsitään poikkeuksellisen vakavasta metsäpalokaudesta. Palojen takia osavaltiossa on kuollut jo noin 30 ihmistä ja palanutta alaa on yli 1,4 miljoonaa hehtaaria. Palanut ala on suurempi kuin yhtenäkään aiempana tilastoituna vuotena.

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi maanantaina, että osavaltio aikoo kaksinkertaistaa palojen torjuntaan liittyvät toimensa. Niihin lukeutuu esimerkiksi kasvillisuuden hallinta.

Newsom on painottanut, että syy palojen rajuuteen on ilmastonmuutoksessa.

"Tämä alue on kärsinyt yhä uudestaan", hän sanoi.

Kuvernöörin mukaan Kalifornia on vasta lähestymässä palokauden huippua. Voimakas Santa Anan tuuli puhaltaa kohti Los Angelesia, jonne odotetaan uutta lämpöaaltoa.

Palot alkoivat levitä eri puolilla Yhdysvaltojen länsirannikkoa elokuussa. Parhaillaan alueella riehuu noin 70 eri paloa. Yhteensä palanutta alaa on noin kolme miljoonaa hehtaaria. Viime vuonna samaa aikaan paloissa oli tuhoutunut noin 1,7 miljoonaa hehtaaria.

Lähteenä myös Los Angeles Times.