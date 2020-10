Delta-hirmumyrsky iskemässä Meksikoon, kymmeniätuhansia evakuoitu neloskategorian myrskyn tieltä

Kymmeniätuhansia turisteja on evakuoitu turvaan myrskyn tieltä, ja alueelle on komennettu tuhansittain sotilaita auttamaan ihmisiä.

Meksikossa erittäin vaarallisen hirmumyrsky Deltan odotettiin keskiviikkona saapuvan Jukatanin niemimaalle. Kymmeniätuhansia turisteja on evakuoitu turvaan myrskyn tieltä, ja alueelle on komennettu tuhansittain sotilaita auttamaan ihmisiä.

Karibianmerellä riehuva Delta on voimistunut nopeasti neloskategorian myrskyksi viisiportaisella asteikolla. Sen odotetaan tuovan mukanaan hengenvaarallisen myrskyvuoksen, kaatosateita ja maanvyöryjä.

Jukatanilla sijaitsee useita suosittuja turistikohteita, muun muassa Cancun, vaikkakin turistien määrä on huomattavasti vähentynyt koronapandemian vuoksi. Alueen hotellien yhteenliittymän edustajan Roberto Cintronin mukaan yli 40 000 turistia Cancunin, Puerto Morelosin ja Isla Mujeresin kohteista on siirretty turvaan.

Cintronin mukaan valtaosa evakuoiduista on meksikolaisia, mutta mukana on myös ulkomaalaisia, etenkin amerikkalaisia.

Tuhansien ihmisien siirtäminen myrskysuojiin on lisännyt pelkoja koronaviruksen leviämisestä. Cintronin mukaan kaikki suojat on desinfioitu ja käsidesin ja kasvomaskien käyttö on pakollista.

Maria Alexandra Gonzalez, 34, raahasi Cancunissa painavaa matkalaukkuaan kohti bussia. Gonzalezilla oli mukanaan myös suuri hattu, joka oli tarkoitettu suojaamaan auringolta. Jatkuvien sateiden vuoksi päähinettä ei tarvittu.

"Eipä ole aurinkoa näkynyt, mikä on sääli. Eikä tässä juuri ole päässyt muitakaan paikkoja näkemään", Costa Ricasta Meksikoon lomailemaan tullut Gonzalez valitteli.

Cancunin ja Cozumelin lentokentät on suljettu, ja kaikkea tarpeetonta liikkumista Quintana Roon osavaltiossa kehotettiin välttämään.

Delta on jo 26. nimetty myrsky parhaillaan menossa olevan Atlantin hirmumyrskykauden aikana. Meteorologit joutuivat syyskuussa jo siirtymään kreikkalaisiin kirjaimiin, koska kaikki aakkoset ehdittiin käydä nimissä läpi. Näin kävi vasta toisen kerran mittaushistorian aikana.