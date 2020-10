SDP:n kansanedustaja huolestui valkoposkihanhien kannan runsaasta kasvusta – "Hanhikanta kestäisi rajoitetun metsästyksen"

Lari Lievonen

Valkoposkihanhien parvet ovat tehneet tuhojaan viljelijöiden pelloilla jo kuukausien ajan.

Kansanedustaja Paula Werning (sd) esittää huolensa valkoposkihanhikannan runsaan kasvun aiheuttamista vahingoista.

"Hanhet ovat viime vuosien aikana levinneet Etelä-Suomesta lähes ympäri maan", kouvolalainen Werning kommentoi.

Hanhien aiheuttamat tuhot ovat merkittäviä maanviljelijöille, joiden pelloille hanhet pesiytyvät.

"Varsinkin kevät- ja syysmuuttokauden aikana valkoposkihanhia on esimerkiksi pelkästään Pohjois-Kymenlaaksossa laskettu olevan jopa 300 000 yksilöä. Valkoposkihanhien päämuuttoreitti on siirtynyt Venäjältä Suomeen. On sanomattakin selvä, että tällainen määrä on jo todellinen ongelma maanviljelijöille", Werning toteaa.

Valkoposkihanhien kontrollointia haittaa sen status rauhoitettuna yksilönä, kansanedustaja korostaa.

Tämä on estänyt hanhien metsästystä, vaikkakin niitä on voitu metsästää poikkeuslupien turvien.

"Poikkeusluvat eivät kuitenkaan riitä. Valkoposkihanhien hurja lisääntyminen ei enää anna perusteita siihen, miksi lajia pitäisi erityisesti suojella. Sitä vastoin hanhikanta kestäisi rajoitetun metsästyksen. Toki metsästyksen vaikutuksia valkoposkihanhikantaan tulisi seurata ja tarvittaessa tilannetta tulisi arvioida uudelleen", Werning huomauttaa.

Metsästyksen salliminen mahdollisimman pian auttaisi lintujen aiheuttamien vakavien vahinkojen estämisessä, kansanedustaja painottaa.