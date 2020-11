Fimea: Vastustuskykyiset bakteerit suurin uhka terveydelle – EU-alueella menehtyy vuosittain 33 000 ihmistä antibioottiresistenssin vuoksi

Kimmo Haimi

Keskeinen ongelma on, että uudella mekanismilla vaikuttavia antibiootteja ei ole keksitty ja saatu käyttöön viime aikoina.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea varoittaa, että antibioottiresistenssin arvioidaan nousevan parissa vuosikymmenessä suurimmaksi kuolemia aiheuttavaksi terveysuhkaksi.

Antibioottiresistenssi, eli bakteerien lisääntynyt vastustuskyky antibiooteille, lisääntyy maailmassa. On arvioitu, että antibioottiresistenssin vuoksi 33 000 ihmistä menehtyy EU-alueella vuosittain.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen mukaan EU:ssa tähän mennessä tehdyt toimet antibioottiresistenssin torjumiseksi ovat saaneet aikaan vain vähäistä edistystä, vaikka WHO on vuosia varoittanut, että antibioottiresistenssi on uhka kansanterveydelle ja eläinten terveydelle.

"Huolestuttavaan kehitykseen on puututtava viimeistään nyt, muutoin edessämme ovat vaikeat ajat", kertoo Fimean ylilääkäri, infektiolääkäri, dosentti Anneli Lauhio.

"Tarvitsemme uusia antibiootteja. Lisäksi vanhat, kapeakirjoiset antibiootit tulee saada pidettyä markkinoilla", summaa Lauhio.

Infektiotautien hallintaan tarvitaan myös uusia innovaatioita.

Pahimmillaan antibioottiresistenssi uhkaa modernia lääketiedettä ja vaarantaa terveydenhuollon. Tällöin esimerkiksi tavalliset infektiotaudit voisivat koitua kohtalokkaiksi potilaille, ja esimerkiksi syöpähoidot ja kirurgiset toimenpiteet vaarantuisivat.

Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen peräänkuuluttaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja yhteiskunnilta tulevia taloudellisia kannustimia.

Asiasta kirjoittaa Fimeam Sic!-lehti.