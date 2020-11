Kysely: Saimaannorpan suojelemiseksi asetetuille kalastusrajoituksille laaja hyväksyntä

Kalastusrajoitukset hyväksytään yleisesti ja niiden kanssa on totuttu elämään, Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttamassa kyselyssä selviää. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Saimaan alueen asukkaat ja vapaa-ajankalastajat suhtautuvat saimaannorpan suojeluun ja norppaturvalliseen kalastukseen myönteisesti, selviää Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttamassa kyselyssä.

Kyselyyn tuli vastauksia 1 120. Vastanneista yli 60 prosenttia asui norppa-alueen maakunnissa.

Kalastusrajoitukset hyväksytään yleisesti ja niiden kanssa on totuttu elämään. Tosin kysely paljasti myös, että suojelun ja kalastuksen välillä on edelleen vahvoja eriäviä mielipiteitä. Joidenkin mielestä Saimaalle pitäisi asettaa täydellinen verkkokalastuskielto, kun taas toiset purkaisivat rajoitukset kokonaan.

Kyselyn tilasi maa- ja metsätalousministeriön asettama Saimaannorppa ja kalastus -työryhmä.

Verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun kannatti kolme viidestä vastaajasta. Lähes kaksi viidestä ei hyväksynyt ajallista muutosta verkkokalastukseen ja noin kolmannes katsoi, että rajoitusten purkamiselle on perusteita.

"Voimassa olevat kalastusmääräykset ovat onnistuneita, rajoitusalue on yhtenäinen ja kattava. Vahvalankaiset verkot ja riimuverkot on kielletty ympärivuotisesti, mikä on vähentänyt kalanpyydyskuolleisuutta. Verkkokalastus on vaarallista erityisesti kuuteille. Ohutlankaiset verkot eivät muodosta aikuisille norpille niin suurta riskiä, sillä ne uivat niistä läpi", kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen tiedotteessa.

Nykyinen kalastusrajoitusalue on 2 770 neliökilometrin kokoinen ja kattaa yli 60 prosenttia Saimaan pinta-alasta Etelä-Saimaalta Puruvedelle, Luonterille ja Varkauden alapuolelle sekä Pohjois-Karjalan Pyhäselälle saakka.

Verkkokalastus sallitaan 15.4.–30.6. ainoastaan alle 22 millimetrin muikkuverkoilla.