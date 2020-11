Lounais-Suomessa satoi viidessä päivässä kuukauden annos kerralla – tulvat hätyyttelevät jo viime talven ennätyksiä

Juha Sinisalo

Eurajoessa virtasi runsaasti vettä myös maaliskuussa. Nyt runsaat sateet ovat veden lähelle viime talven huipputasoja.

Sadetta on kertynyt viime päivinä rankasti maan lounaisosissa. Ely-keskuksen mukaan viime viikolla Lounais-Suomessa satoi viidessä päivässä yhteensä noin 70 millimetriä vettä. Määrä vastaa ely-keskuksen mukaan suunnilleen koko kuukauden keskimääräistä sademäärää. Vesistöjen pinnat nousivatkin viikonloppuna tulvakorkeuksiin.

Myös viime talvena vettä kertyi paljon. Tuolloin useita kuukausia lähes jatkuvana vallinnut tulvakausi alkoi samoihin aikoihin, mutta ei niin rajuna kuin nyt.

Monissa vesistöissä, kuten Perniönjoella, Eurajoella ja Karvianjoella vedenkorkeudet olivat sunnuntaina jo lähes samalla tasolla kuin pahimmillaan viime helmikuussa. Vuoden 2019 sademäärä oli lähes koko Lounais-Suomessa metrin luokkaa. Nyt Karvianjoella on satanut jopa 1 150 mm viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä on selvä ennätys 58-vuotisen mittaushistorian aikana.

Perniönjoki on ollut viime vuosina Lounais-Suomen vesistöjen herkimmin tulviva joki. Ely-keskuksen mukaan viime viikolla vedenpinta nousi viidessä päivässä yli kaksi metriä nostaen veden laajalti peltoalueille, läheiselle kantatielle ja uhkaamaan Perniön taajaman kiinteistöjä.

Myös Raisionjoella vesi nousi sunnuntaina harvinaisen korkeisiin lukemiin. Tilannetta pahensi Huhkon loppuvaiheessa olevan kalatien kunnostustyömaan väliaikaisten rakenteiden padottava vaikutus.

Satakunnassa on eletty tulvatilanteessa jo syyskuun puolivälistä lähtien, koska alueella on satanut lähes kaksinkertainen määrä vettä keskimääräisiin lukemiin verrattuna. Syyskuun alun jälkeen on satanut peräti 350 mm.

Viime talvena pahoja tulvaongelmia kokeneen Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeutta on sen sijaan pystytty pitämään säännöstelyn avulla keskimääräisten arvojen tuntumassa.

Lounais-Suomen isoimmassa vesistössä Kokemäenjoessa virtaama on suunnilleen samaa tasoa kuin marraskuussa 2019.

Syyssateet ovat kasvattaneet Lounais-Suomen pohjavesivarastoja ja pohjavesien pinnankorkeudet ovat kääntyneet nousuun. Varsinais-Suomessa pohjavesitilanne on lähellä ajankohdan keskiarvoa, Satakunnassa ehkä hieman keskiarvon yläpuolella.