Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöt laskussa – Komissio: Suurin muutos sähköntuotannossa, jossa fossiilisia korvattu uusiutuvilla raaka-aineilla

Kari Salonen

Päästövähennysten taustalla on fossiilisten polttoaineiden käytön lasku.

Euroopan unionin kasvihuonekaasupäästöt alenivat 3,7 prosentilla edellisvuodesta. Päästöt ovat nyt alimmillaan 30 vuoteen, jonka aikana ne ovat laskeneet neljänneksellä. Samaan aikaan bruttokansantuote nousi 1,5 prosentilla, komission raportti valaisee.

"Euroopan unioni osoittaa, että päästöjä on mahdollista vähentää ja samaan aikaan kasvattaa talouttamme. Meidän on silti edelleen tehostettava toimenpiteitä kaikilla sektoreilla saavuttaaksemme ilmastoneutraaliustavoitteemme vuoteen 2050 mennessä. Siirtyminen on mahdollista, jos pidämme kiinni sitoumuksistamme", EU:n ympäristökomissaari Frans Timmermans kommentoi tuoretta päästöraporttia.

Päästökauppajärjestelmän piiriin kuuluvien alojen päästöt laskivat voimakkaimmin. Ne laskivat yhdeksällä prosentilla eli 152 miljoonalla hiilidioksidiekvivalenttitonnilla vuoteen 2018 verrattuna. Eniten päästöt tippuivat energiasektorilla, jossa päästöt leikkaantuivat 15 prosentilla. Syynä päästövähennyksiin on sähköntuotannon siirtyminen uusiutuviin raaka-aineisiin sekä kaasuun.

Teollisuuden päästöt laskivat noin kahdella prosentilla. Ilmailun päästöt Euroopassa kasvoivat prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Päästöt, jotka eivät kuulu EU:n päästökauppajärjestelmään, kuten liikenne, rakennukset ja maatalous eivät muuttuneet merkittävästi edellisvuodesta.