Pienvedet jopa hälyttävän huonossa kunnossa – Puruvesi kärsii soiden ojituksesta

Tuomo Kesäläinen

Maaliskuussa perustettu Suomen vesistösäätiö toimii yhdyslinkkinä tiedeyhteisön, yhteiskunnan ja kansalaisten välillä, jotta sisävesiluonnon tila paranisi.

Suomen pienvedet ovat osin jopa hälyttävän huonossa kunnossa. Valuma-alueelta tuleva kuormitus heikentää niiden tilaa entisestään.

Arvion on tehnyt Suomen vesistösäätiön koolle kutsuma Vesistöpaneeli, joka koostuu 43 vesi- ja ympäristöalan asiantuntijasta. Ensimmäiseen Vesistöpaneelille tehtyyn kyselyyn vastasi 36 asiantuntijaa.

Ekologiselta tilaltaan erityisen huonossa kunnossa ovat purot, norot, lähteet ja lammet. Parhaassa kunnossa ovat järvet. Jokien tilanne puolestaan nähdään huonona tai kohtalaisena.

”Suomessa on monella mittarilla mitattuna maailman runsaimmat ja puhtaimmat vesivarat ja vesien suojelemiseksi on tehty hienoa työtä. Kuitenkin luonnon monimuotoisuus on vähentynyt voimakkaasti. Ravinnekuormituksen aiheuttaman rehevöitymisen rinnalle ovat nousemassa ilmastonmuutoksen osin arvaamattomat vaikutukset”, Suomen vesistösäätiön toiminnanjohtaja Liisa Hämäläinen sanoo tiedotteessa.

Säätiö nostaa esimerkiksi Puruveden, jonka vettä ovat samentaneet ja tilaa heikentäneet etenkin ojitusalueilta valuvat ravinteet. Järven näkösyvyys on huonontunut, sinilevästä tullut jokakesäinen riesa ja särkikalat vieneet elintilaa muilta lajeilta.

”Valuma-alueilta tulevien ravinteiden ja kiintoaineen määrä on saatava vähenemään. Särkikalakantojen kasvu on pysäytettävä, jotta kalaston rakenne voisi palautua vähitellen aiempaan tilaan", Pro Puruvesi ry:n puheenjohtaja Reijo Jantunen arvioi.

Ratkaisut ongelmiin vaihtelevat eri vesistöissä. Kunnostustöiden siivittämiseksi tarvitaan eri alojen yhteistyötä.

Maaliskuussa perustettu Suomen vesistösäätiö toimii yhdyslinkkinä tiedeyhteisön, yhteiskunnan ja kansalaisten välillä, jotta sisävesiluonnon tila paranisi.

Vesistösäätiön on perustanut sen hallituksen puheenjohtaja, vesistöjen kunnostuksen ammattilainen Auri Sarvilinna.