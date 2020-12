Susihämähäkki lumosi suurilla silmillään – turkulaistutkijat löysivät tänä vuonna 70 uutta eläinlajia, joista osa nimettiin julkkisten mukaan

Alireza Zamani

Tutkijoiden mielestä Lycosa macrophthalma -susihämähäkki ihastuttaa valtavilla silmillään.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön tutkijat ovat löytäneet 70 uutta eläinlajia vuonna 2020.

Tutkijat matkustavat syrjäseuduille etsimään tuntemattomia lajeja. Vuonna turkulaistutkijat ovat nuuskineet muun muassa Amazoniassa, Lähi-idässä, Tyynenvaltameren saarilla ja Venäjällä.

Lajien löytyminen tarkentaa kuvaa eri alueiden luonnon monimuotoisuudesta ja suojelutarpeista.

Monet Turun yliopiston tutkijoiden kuvaamista ja nimeämistä lajeista ovat jännittäviä ja osa on ylittänyt kansainvälisen uutisointikynnyksen.

Yksikössä väitöskirjaa valmisteleva Alireza Zamani on kuvannut tieteelle uuden Ischnocolus vanandelae -tarantellan Iranista. Kyseessä on kautta aikojen ensimmäinen Iranista löytynyt lintuhämähäkki- eli tarantellalaji.

Zamani kuvasi myös Lycosa macrophthalma -susihämähäkin, jolla on "ihastuttavan valtavat" silmät.

Osa löydöksistä on nimetty julkisuuden henkilöiden mukaan. Esimerkiksi ihmiselle vaarallisen myrkyllinen Loxosceles coheni -hämähäkki kunnioittaa laulaja Leonard Cohenia, jonka kappaleessa ”Dance me to the end of love” palaa viulu. Kyseisen hämähäkkisuvun lajeilla on usein viulua muistuttavat kuviot selässä.

Gorbiscape gorbachevi -hämähäkki nimettiin entisen Neuvostoliiton päämiehen mukaan. Loureedia phoenixi -samettihämähäkin takaruumiin väritys muistuttaa Jokeri-hahmon kasvomaalausta ja laji sai nimensä elokuvatähti Joaquin Phoenixin mukaan.

Acrotaphus jackiechani -loispistiäinen taas hyökkää rohkeasti loisimansa hämähäkin kimppuun, joten sen tieteelliseen nimeen haettiin inspiraatio toimintaelokuvista tutusta Jackie Chanista.

Turun yliopiston tiedotteessa paljastetaan, että tutkijoilla on käsissään jopa useita tieteelle yhä tuntemattomia selkärankaisia, joista kuullaan myöhemmin.

Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö on noussut tänä vuonna maailmassa eniten eläinlajilöytöjä tekevien tutkimuslaitosten joukkoon.

Alireza Zamani

Ischnocolus vanandelae -tarantella on ensimmäinen Iranista löytynyt lintuhämähäkki.