Kylmempää luvassa – Ilmatieteen laitos odottaa kunnon jäätalvea

Matti Hietala

Vaihtelua. Edellistalvena Saaristomeren suojaisissa salmissa ja lahdissa jään paksuus oli noin 40 senttiä, 2019-2020 ei leudon sään vuoksi meri jäätynyt samalla alueella lainkaan.

Ilmatieteen laitos päivittää Suomen rannikon jääkarttansa päivittäin. Joulukuun loppuun mennessä vasta aivan Perämeren pohjukassa ja Suomenlahden itäisimmässä päässä on ohutta jääpeitettä.

"Pari viikkoa saadaan vielä odottaa, silloin jotain riitettä voi olla näkyvissä", arvioi Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Patrick Eriksson Maaseudun Tulevaisuudelle.

Meren jäätyminen talvella ei viime vuoden ennätyksellisen leudon talven perusteella olekaan enää itsestään selvää. 2019–2020 oli tilastojen perusteella kaikkien aikojen toistaiseksi leudoin jäätalvi.

Ilmatieteen laitos mittaa jäätalvea jäällisen alueen laajuudella. Huipussaan se oli viime vuoden maaliskuun viidentenä päivänä, jolloin jääkansi kattoi merellä vain 37 000 neliökilometrin alueen. Töitä jäänmurtajilla oli silloinkin Perämerellä.

Patrick Eriksson päivitti jäätilannetta myös haastatteluhetkellä satelliittikuvien perusteella. Satelliitti kertoo jääalan sekä jään reunat. Jään paksuutta ei satelliittikuvien perusteella näe.

Jään paksuutta Ilmatieteen laitokselle mitataan eri puolilla Suomen pitkää rannikkoa parillakymmenellä jääasemalla. Jäätä kairaavat vapaaehtoiset avustajat, joilta Ilmatieteen laitos kerää tiedot laitokselle. Myös merellä laivoja avustavat jäänmurtajat lähettävät jäähavaintojaan.

Uudenvuoden alla Perämeren pohjukassa jään paksuus oli alle viisi senttimetriä, paksuimmillaan 5–15 senttiä. Jäänmurtajista Kontio avusti Kemin edustalla ja ruotsalainen Ale Luulajan pohjoispuolella. Venäjällä oli omat murtajat valmiudessa Suomenlahden perukoilla.

Jääasiantuntija Eriksson uskalsi jo ennustaa jäätalvea merelle:

"Jonkinlaista jääpeitettä voi hyvinkin odottaa, jos vaan tammikuu pääsee jäädyttämään. Pidempien ennusteiden mukaan tammikuussa on vähän kylmempää säätä tulossa."

Eriksson odottaa, että kiintojäätä muodostuisi koko Suomen rannikolle Saaristomerta ja Suomenlahtea myöten. Jos ja kun tammikuu jäädyttää meren kannen, helmikuu on kuukautena Etelä-Suomea myöten sen verran kylmä, että merkittävää sulamista ei tapahdu.

Ilmatieteen laitoksen yhtenä tehtävänä on seurata merijään kehittymistä ja auttaa tiedoillaan talvimerenkulkua. Myös Saimaan kanava kuuluu laitoksen seuranta-alueeseen.

Järvien jäätilannetta seuraa Suomen ympäristökeskus. Ympäristöhallinnon 21.12. päivittämän tiedotteen mukaan "Etelä- ja Keski-Suomessa on heikko jäätilanne, Pohjois-Suomessakin järvissä on ajankohtaan nähden tavanomaista ohuemmat jäät". Monet vesistöt eivät olleet vielä lainkaan jäässä.

Ilmatieteen laitoksen sivuilta voi tarkistaa muistikuviaan kovista jäätalvista. Vuosi 2003 oli myös Suomen etelärannikolla poikkeuksellisen ankara jäätalvi. Itäisellä Suomenlahdella mitattiin lähes metrin paksuinen jääpeite.

Mikä sitten on henkilön kantavan jään paksuus? Jääasiantuntija Eriksson pitää peukalosääntönä 5–10 senttimetriä lasimaista, ehyttä teräsjäätä. Viisikin senttiä teräsjäätä kestää ihmisen painon, mutta luonnonjäillä jään paksuus vaihtelee suuresti virtapaikkojen vuoksi.

Jääasiantuntija Eriksson ei sanojensa mukaan ole pudonnut vahingossa jäihin. Tarkoituksella hän kertoo kokeilleensa, miten naskaleilla jäistä pystyy nousemaan.

Helppoa ei sekään ollut:

"Siinä hätkähtää ja tulee pieni paniikki. Vedessä on yllättävän vaikea liikkua, ja veden kastelema jään reuna on liukas. Keho vaaka-asentoon, ja jaloilla potkimalla on pyrittävä takaisin jäälle",

Jukka Pasonen