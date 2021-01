Koululaisia kuljettanut linja-auto ojaan Nurmijärvellä – Helsinki-Vantaan havaintoasemalle 58 senttiä lunta

Tiistaina lunta kertyi kymmeniä senttejä. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Koululaisia kuljettanut linja-auto on suistunut tieltä ojaan Nurmijärvellä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoo Twitterissä. Koulunkulmantiellä ennen puoli yhdeksää aamulla sattunut onnettomuus tapahtui pelastuslaitoksen mukaan pienellä nopeudella eikä henkilövahinkoja sattunut.

Koululaisille on tulossa korvaava kuljetus.

Uudellamaalla on heikon ajokelin takia sattunut useita tieliikenneonnettomuuksia aamun aikana. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan Toini-pyryyn liittyviä tehtäviä on ollut noin 50, joista lähes kaikki ovat koskeneet tieliikennettä.

Pelastuslaitos kehottaa mahdollisuuksien mukaan välttämään liikennöintiä.

Toini-pyryn sankat lumisateet tekivät Helsinki-Vantaan lentoasemasta tiistai-iltana Suomen lumisimman paikan, Foreca kertoo. Tänään aamulla seitsemän jälkeen Helsinki-Vantaan havaintoasemalla on mitattu 58 senttimetriä lunta.

Seuraavaksi eniten lunta on Lapissa Enontekiössä, jossa sitä on joitakin senttejä vähemmän kuin Helsinki-Vantaalla. Foreca tosin toteaa, että eteläisessä Suomessa tuuli on kinostanut lunta. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä lunta on noin 25 senttiä vähemmän kuin lentoaseman havaintoasemalla.

Forecan arvion mukaan keskiviikon aikana Uudellemaalle voidaan saada vielä 10–20 senttiä lisää lunta.

Lumisateiden luomat vaikeat ajo-olosuhteet jatkuvat tänään alkuiltaan saakka. Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli voi olla heikko aina Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan korkeudelle saakka. Uudellamaalla onnettomuusriski on säälaitoksen mukaan huomattava.

Uudellamaalla varoitetaan myös jalkakäytävien liukkaudesta.

Liukkaat tiet, kovat tuulet ja pöllyävä lumi johtivat kymmeniin liikenneonnettomuuksiin ympäri maata tiistaina. Liikenneonnettomuuksissa kuoli henkilöauton kuljettaja nokkakolarissa rekan kanssa. Lisäksi useita linja-autoja suistui tieltä.

Sää poutaantuu keskiviikkoiltaan mennessä, ja lumisateita seuraavat loppuviikosta ankarat pakkaset myös etelässä, jossa lämpötilat laskevat alimmillaan 20–25 pakkasasteen tienoille torstaina ja perjantaina.

"30 asteen pakkasiakin voi monin paikoin olla itä- ja pohjoisosissa jo vähän aikaisemmin, koska se kylmä tulee siltä suunnalta", kertoi päivystävä meteorologi Paavo Korpela STT:lle tiistaina alkuillasta.

Merialueilla ovat voimassa voimakkaiden tuulten varoitukset. Selkämeren pohjoisosassa varoitetaan kovasta aallokosta.