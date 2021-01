Antarktiksella annettiin tsunamivaroitus maanjäristyksen jälkeen

LEHTIKUVA / AFP

Osaan Etelämantereen rannikkoa on annettu tsunamivaroitus maanjäristyksen jälkeen. Lauantai-iltana paikallista aikaa todettu maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,0 ja se tapahtui noin kymmenen kilometrin syvyydessä, kertovat Chilen viranomaiset.

Tsunamivaroitus koskee muun muassa Chilelle kuuluvaa Eduardo Frei -tukikohtaa. Järistyksen etäisyys tukikohdasta oli noin 210 kilometriä. Viranomaisten mukaan rannikkoalue tulisi evakuoida.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on Chilen ilmavoimien tukikohta, jonka yhteydessä on kylä. Nyt eteläisen pallonpuoliskon kesäkaudella alueella oleskelee enimmillään noin 150 ihmistä. Talvikaudella väkiluku on noin 80.

Tukikohta sijaitsee Kuningas Yrjön saarella, joka puolestaan kuuluu Eteläisiin Shetlandinsaariin. Etäisyyttä Antarktiksen niemimaahan on noin 120 kilometriä. Kuningas Yrjön saarella on myös muiden maiden tukikohtia ja tutkimusasemia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Chilen sisäministeriö lähetti ensin rannikkoalueita koskevan evakuointiviestin chileläisten puhelimiin ympäri maata. Tämä todettiin myöhemmin erehdykseksi, sillä viestin piti koskea vain Antarktista.

Chilessä tapahtui myöhään lauantaina maanjäristys myös lähellä pääkaupunki Santiagoa maan keskiosassa. Järistys oli voimakkuudeltaan 5,9. Sen ei ole kerrottu aiheuttaneen tuhoja.

Chile on yksi seismisesti aktiivisimmista maista maailmassa.