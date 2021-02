Loppuviikolla voi olla yli 20 astetta pakkasta, tai sitten vain 10 – mistä ennusteiden erot johtuvat?

Maarit Cederberg

Pakkanen saattaa kiristyä laajassa osassa maata alle 20 asteeseen loppuviikolla. Lämpötila riippuu pilvisyydestä.

Eri ennustelaitosten lämpötilaennusteet loppuviikolle poikkesivat tiistaina aamupäivällä huomattavasti toisistaan.

Ilmatieteen laitoksen tuottama MT:n sääpalvelu ennusti suureen osaan maata lauantaista alkaen päivisinkin 20 astetta pakkasta tai sen alle. Foreca ja norjalainen yr.no -palvelu ennustivat jopa 10 astetta lauhempaa säätä.

Lämpötilaennusteen epävarmuus liittyy pilvisyyteen, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meterologi Ari Mustala. Jos on selkeää, pakkanen kiristyy nopeasti. Pilvet puolestaan hillitsevät lämpötilan laskua.

"Ajoittain pohjoisesta tulee pilvilauttoja. Pilvisyyden ennustaminen on vaikeaa, ja tarkan lämpötilaennusteen tekeminen on mahdotonta. Ennusteisiin tulee helposti 10 asteen ero. Mutta pakkasen kiristymiseen on syytä varautua kyllä."

Pohjoinen ilmavirtaus tuo nyt kylmää ilmaa Suomeen ja koko Pohjois-Eurooppaan. Pysyvää lauhtumista ei ole näköpiirissä.

"Kyllä helmikuu näyttää kylmältä tästä eteenpäin."

Avoimien merialueiden lähellä voi tulla lumikuuroja, mutta muuten sateet jäävät vähäisiksi.

Myös Forecan päivystävä meteorologi Joanna Rinne pitää repaleista pilvipeitettä loppuviikon lämpötilaennusteen pääasiallisena epävarmuustekijänä. Lisäksi tuuli voi vaikuttaa lämpötilaan. Pakkanen laskee alueilla, joilla tuuli sekoittaa ilmaa.

Rinteen mukaan ensi viikolla olot kireille pakkasille ovat entistäkin otollisemmat, mutta epävarmuus jatkuu.

"Valitettavasti näillä säillä tietokonemallit ovat huonoja ennustamaan paikallista lämpötilaa. Meteorologin kokemuksella sanoisin, että kun siirrytään ensi viikkoon, voi olla helposti 10–15 astetta enemmän pakkasta kuin malli ennustaa. Mutta tämä ei toteudu joka pisteessä."

Rinne huomauttaa, että Keski- ja Pohjois-Lapissa on tällä viikolla tavanomaista lämpimämpää, vaikka muualla on keskimääräistä kylmempää.

Ero johtuu Jäämereltä virtaavan ilman leudontavasta vaikutuksesta Keski- ja Pohjois-Lapissa.

