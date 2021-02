EU-parlamentti hyväksyi kiertotalousohjelman, jossa myös puun käyttö mainittu – Elsi Katainen: "Parlamentti antaa tuen metsäpohjaisille biotuotteille"

Markku Vuorikari

Kiertotaloussuunnitelman mukaan fossiiliset materiaalit voitaisiin korvata uusiutuvilla biopohjaisilla materiaaleilla.

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmaan.

Parlamentti vaatii päätöslauselmassaan sitovia tavoitteita materiaalien käytölle ja kulutukselle. Tämän pitäisi koskea kaikkia EU:n markkinoiden tuoteryhmiä.

Mepit peräänkuuluttavat tuotekohtaisia standardeita, joilla voitaisiin varmistaa, että EU:n markkinoille tulevat tuotteet ovat kestäviä, uudelleenkäytettäviä, helposti korjattavia, myrkyttömiä ja kierrätettäviä. Lisäksi tuotteiden pitäisi olla sekä resurssi- että energiatehokkaita ja sisältää kierrätettyjä materiaaleja.

Tärkeimmille aloille ja tuotteille, kuten tekstiileille, muoville, pakkausmateriaaleille ja elektroniikalle, mepit vaativat lisätoimenpiteitä.

Suomen kannalta tärkeää on se, että kiertotaloussuunnitelma tiedostaa biotalouden ja metsäsektorin mahdollisuuksia.

Europarlamentaarikko Elsi Kataisen (kesk.) mukaan lainsäädännön on tarjottava kannustimet innovaatioille ja biopohjaisille tuotteille. Siirtymä kiertotalouteen luo uusia työpaikkoja.

"Olen erityisen tyytyväinen, että parlamentti antaa tuen metsäpohjaisille biotuotteille fossiilisten raaka-aineiden korvaajana", hän kertoo.

"Meidän on ehkäistävä jätteiden syntymistä ja lisättävä kierrätystä, mutta yhtä tärkeää on korvata fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla. Tässä puutuotteet ja kestävä metsänhoito ovat täsmäratkaisu, sillä ratkaisut ovat jo olemassa tekstiileistä kemikaaleihin ja puurakentamiseen. Biokiertotalous on valtava vientimahdollisuus Suomelle, sillä meillä on alan huippuosaaminen ja kestävästi hoidetut kasvavat metsävarat."

Parlamentin raportin mukaan 80 prosenttia tuotteiden ympäristövaikutuksista määritetään niiden suunnitteluvaiheessa.

”Jos kaikki kuluttaisivat kuten keskivertoeurooppalainen, tarvitsisimme kolme planeettaa. Tarvitsemme tiedeperusteiset ja sitovat keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet primääriraaka-aineiden käytön ja ympäristövaikutusten vähentämiselle, jotta EU:n talous saataisiin planeetan kantokyvyn rajoihin vuoteen 2050 mennessä", meppi Sirpa Pietikäinen (kok.) sanoo.

Kiertotaloudessa materiaali kiertää, eikä jätettä synny. Uusia raaka-aineita käytetään vain, kun tarjolla ei ole kierrätettyjä materiaaleja.

”Kiertotalouteen siirtymisessä ei ole kyse vain ympäristöstä, vaan taustalla on myös kylmä taloudellinen järki. Kilpailu niukentuvista resursseista vain kiihtyy, ja se, joka kykenee tuottamaan vähemmästä enemmän, tulee pärjäämään parhaiten”, Pietikäinen summaa.