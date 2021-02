Uudenlainen jäteauto hillitsee rekkarallia, kun jätteiden lajittelua tehostetaan pääkaupunkiseudun pienissä taloyhtiöissä

Jaana Kankaanpää

Biojätteen päätymistä sekajätteen joukkoon pyritään hillitsemään.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotitalousjätteiden kierrätysaste pyritään nostamaan 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä.

Tähän asti yli puolet kotien jätteestä on vielä sekajätettä, jossa on seassa runsaasti kierrätyskelpoista materiaalia. Erityisesti biojätteen lajittelun toivotaan lisääntyvän, sillä nyt jopa kolmannes kotien sekajätepusseista on biojätettä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSJ) vauhdittaa kotitalouksien kierrätystä viemällä huhti-toukokuussa kiinteistöille noin 10 000 uutta jäteastiaa helpottamaan jätteiden lajittelua. HSJ:n tekemän kyselytutkimuksen mukaan seitsemän kymmenestä asukkaasta on halukas tehostamaan jätteidensä lajittelua.

Vähintään viiden asunnon kiinteistöissä alkaa biojätteen, kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys. Jotta pihat eivät mene täysin tukkoon jätepöntöistä, 5–9 asunnon kiinteistöille on suunniteltu uudenlainen monilokeroastia. Myös jäteautoissa on neljälle jätteelle erilliset säiliöt, jolloin rekkaralli ei lisäänny.

HSJ kannustaa lajitteluun myös alentamalla kierrätettävien jätteiden jätemaksuja.

Monissa pienissä taloyhtiöissä ja alueellisissa kierrätyspisteissä ei ole tähän mennessä ollut biojätteen keräysastioita.

HSJ painottaa, että biojätteen kierrätys hyödyttää ilmastoa ja kiertotaloutta, sillä biojätteestä saadaan ravinteikasta multaa ja biokaasua.

Sekä EU:n että Suomen lainsäädännön asettamat kierrätystavoitteet edellyttävät kierrätyksen tehostamista.