The Guardian: Leikki ja lihaisa ruokavalio vaikuttaa radikaalisti kissojen metsästyshaluihin – yksinkertaisella konstilla lintujen tappaminen väheni 42 prosenttia

Maija Savolainen

Villieläinten, kissojen ja niiden omistajien kannalta tutkimuksen tulokset ovat rohkaisevia, tutkijat sanovat. Kuvituskuva, kuvan kissa ei liity tapaukseen.

Alkukantaisiin metsästyshaluihin voi vaikuttaa ruokavaliolla ja leikittämällä kissaa, paljastaa brittitutkimus. Asiasta uutisoi The Guardian.

Uusi tutkimus valottaa syitä siihen, miksi kissat metsästävät, vaikka ne saavat kylliksi ravintoa muutenkin.

Tutkimuksessa kissoille annettiin viljatonta ruokaa ja niitä leikitettiin.

Viljattoman kissanruuan syöttäminen sai kissojen tuomien raatojen määrän vähenemään jopa kolmanneksella. 10 minuutin leikki vähensi tappamista neljäsosalla.

Tutkimuksessa seurattiin yli 300 kissaa ennen ja jälkeen ruokavalion muutoksen sekä leikittämisen aloittamisen. Mukana oli vain kissoja, joiden tiedettiin metsästävän.

Yksin Britanniassa on 7,5 miljoonaa kissaa, jotka tappavat vuosittain noin 100 miljoonaa eläintä.

Näistä valtaosa on hiiriä, rottia ja jäniksiä. Neljäsosa on lintuja kuten varpusia ja mustarastaita, loput sammakoita ja liskoja. Suojelutavoitteille suuri metsästävien kissojen populaatio on haaste. Esimerkiksi varpusten määrä on pudonnut Britanniassa puoleen viimeisen 50 vuoden aikana.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että kaulapantoihin laitetut kilikellot eivät vähennä tapettujen eläinten määrää. Tämä voi johtua siitä, että kissat yksinkertaisesti oppivat metsästämään pantojen kanssa.

"Kissat nauttivat metsästyksen jännityksestä", sanoo the Guardianille professori Robbie McDonald Exeterin yliopistosta.

"Aiemmilla menetelmillä kuten kellolla kaulapannassa yritettiin estää sitä toteuttamasta aikeitaan. Meidän tavoitteemme oli tyydyttää tarpeita, jotka laukaisevat kissassa metsästyshalun."

Koetta varten järjestetyt leikkihetket kestivät 5–10 minuuttia ja sen aikana omistajat liikuttelivat nauhassa sulkalelua jota kissa saattoi vaania ja jahdata. Jahtaamisen jälkeen omistajat antoivat kissalle leluhiiren imitoimaan oikeaa saalista. Leikki vähensi nisäkkäisiin kuten hiiriin kohdistuvaa metsästystä, muttei lintujen tappamista.

Tämä saattoi johtua tutkijoiden mukaan siitä, että leikit ajoitettiin iltaan. Kissat metsästävät jyrsijöitä yleensä öisin ja lintuja aamuisin.

Lihaisa ruoka vähensi kaikkea metsästystä.

Kissat eivät välttämättä saa kaikkia tarvitsemiaan ravinteita viljapohjaisista ruuista, mikä lisää niiden halua metsästää, sanoo The Guardianille tutkija Martina Cecchetti.

Minnie-kissan omistaja Lisa George ihmetteli the Guardianille suurta muutosta. Aikaisemmin asuntoon lintuja, rottia ja jäniksiä raahannut kissa lopetti metsästyksen ruokavaliomuutoksen jälkeen liki kokonaan.

Osa kissanomistajista toivoo lemmikkinsä metsästävän rottia ja hiiriä, vaan ei pikkulintuja. Yhdellä konstilla saatiin vaikutettua suoraan lintujen metsästykseen: laittamalla kissalle kirkkaanvärinen kaulapanta lintujen tappaminen väheni 42 prosenttia.

Kokeessa olleiden kissojen omistajista valtaosa sanoi jatkavansa kissojensa leikittämistä. Hieman harvempi aikoi jatkossa pitäytyä lihaisammassa (ja kalliimmassa) kissanruuassa.

