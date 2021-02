Hukkuneiden määrä lähti jyrkkään kasvuun koronan aikana: "Naskalit olisivat halpa henkivakuutus"

Stiina Hovi

Jäätilanteessa on tällä hetkellä erittäin suurta vaihtelua eri puolilla maata. Kuva ei liity juttuun.

Ulkoilmaelämän harmillinen lieveilmiö näkyy hukkumistilastoissa, kertoo Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUHin) koulutussuunnittelija Anne Hiltunen.

"Osa ulkoilijoista ei välttämättä ole pitkään aikaan tai ehkä koskaan liikkunut jäillä. Ikävä kyllä, tarpeellista tietoa ei aina hankita ennen uuteen tilanteeseen menemistä."

Hiltunen kertoo, että tavallisesti Suomessa jäihin hukkuu keskimäärin 10–15 ihmistä vuodessa, ja esimerkiksi koronaa edeltävänä vuonna, eli vuonna 2019, jäihin hukkui 6 ihmistä.

Vuoden 2020 maaliskuussa alkaneet koronarajoitukset näkyivät paitsi läheltä piti -tilanteiden määrän kasvuna, myös kuolemantapausten määrässä. Vuonna 2020 jäihin hukkui SUHin tilastojen mukaan kaikkiaan 28 ihmistä.

SUHin tilastojen valossa yli kolmasosa jäihin hukkuneista on ollut liikkeellä moottoriajoneuvolla, yleensä moottorikelkalla, mönkijällä tai autolla.

"Etenkin, kun kaasujalka on turhan raskas, sula paikka jää helposti havaitsematta", Hiltunen kertoo.

Tällä hetkellä suuri jäähän liittyvä ongelma on se, että teräsjäätä on erittäin vähän. Teräsjää on lujaa yhtenäistä jäätä, jota syntyy veden jäätyessä pakkassäällä.

Pelkästään yksinään kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä, SUH muistuttaa. Ei siis riitä, jos jäätä on 30 senttiä, jos siitä vain sentti tai kaksi on teräsjäätä.

Hiltunen on huomannut, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ihmiset talsivat merijäällä varsin huolettomasti.

"Naskalit olisivat halpa henkivakuutus, mutta erittäin harvalla niitä näkyy olevan. Jos sinne hyiseen veteen uppoaa, vaatteet muuttuvat todella painaviksi. Naskalien avulla on paremman mahdollisuudet päästä ylös kuin lapasten avulla."

Kevätjää on Hiltusen mukaan erityisen petollista. Kevätaurinko muuttaa jään nopeasti puikkomaiseksi, jolloin ihminen on yhtä tukevalla pohjalla kuin jos hän kävelisi pystyyn nostettujen mehupillien päällä.

"Jos sanotaan, että syysjää varoittaa ritinällä ja rätinällä, kevätjää ei varoita yhtään. Se on yksi sekunti, kun ihminen onkin yhtäkkiä veden varassa."

Suomen merialueiden jäätilannetta voi kaikkiaan kuvailla vaihtelevaksi, kertoo Ilmatieteen laitoksen jääasiantuntija Jouni Vainio.

Merenkulku sujuu, mutta Perämerellä ja Suomenlahden itäosissa tarvitaan avustusta. Poikkeuksellisesta jäätalvesta ei kuitenkaan ole kyse.

"Viime talveen verrattuna jäätä on tietenkin enemmän, mutta kyse on enemmänkin siitä, että nyt on talvi, kuten Suomessa tavallisesti on. Viime vuonna tilanne oli toinen."

Vainio huomauttaa, että vaikka pakkasjaksojen aikana jääpeite laajeneekin, se ei välttämättä muuta esimerkiksi retkeilijöiden tilannetta.

"Jos lähellä rantaa on jään päällä lunta, siinä eivät kovatkaan pakkaset nopeasti jäätä paksunna. Lumi on sen verran hyvä eriste."

Merialueiden jäätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilla ja järvien jäätilannetta Suomen ympäristökeskuksen sivuilla.

Jos pelastuslaitos hälytetään hätiin jäällä sattuneen onnettomuuden vuoksi, yleensä kyseessä on jäihin humpsahtanut kalastaja, hiihtäjä tai luistelija, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö Juha Saario.

"Tai sitten lemmikkieläin on lähtenyt juoksemaan heikoille jäille."

Saario muistuttaa, että järjenkäyttö on jäällä erittäin sallittua.

"Kesän veneilyreissullakin on huomattavasti turvallisempaa, jos on pelastusliivit mukana eikä olla humalassa."

Päivystävä palomestari Kari Sipilä Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo, että toistaiseksi jäärintamalla on ollut rauhallista.

"Näppituntumani on, että tänä talvena onnettomuuksia sattui jäillä alkutalvesta, mutta nyt tilanne on rauhoittunut – ja hyvä niin."

Hän korostaa, ettei jään turvallisuuden arviointiin riitä se, että jäällä liikkuu muitakin ihmisiä.

"Vaikka pilkille olisikin turvallista lähteä, en missään nimessä suosittele autolla jäällä ajelemaan."

Jukka Pasonen

Merialueiden jäätilanne sunnuntaina.