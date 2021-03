Jos lämpöä ja sadetta riittää, tulvivat joet voivat kastella rakennuksia Pohjanmaalla jo ensi viikon alussa

Johannes Tervo

Syke ennustaa Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle keskimääräistä tai hieman sitä suurempaa tulvaa.

Lämpenevän sään sulattama lumi nostaa jokien ja järvien pintoja seuraavan viikon aikana koko maassa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.

Syke ennustaa Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle keskimääräistä tai hieman sitä suurempaa tulvaa. Pohjanmaalla tulvavesi voi nousta kuitenkin rakennuksille paikoin jo ensi viikon alussa, jos sää lämpenee nopeasti tai sataa runsaasti.

Eteläisemmillä valuma-alueilla osa lumesta on jo sulanut. Etelärannikolle ennustetaan keskimääräistä tulvaa ja Lounais-Suomeen tavanomaista pienempää. Etelä- ja länsirannikon jokien tulvahuippu on ennusteen mukaan ensi viikolla.

Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla tulvahuippuja tulee kaksi: Ensimmäinen huhtikuun alussa ja toinen, mahdollisesti suurempi huippu huhtikuun loppupuolella.

Lappiin odotellaan keskimääräistä pienempiä tulvia, koska lunta on tavanomaista vähemmän. Poikkeuksena on Tornionjoki, jonka valuma-alueen Ruotsin puoleisessa osassa lunta on paljon. Lapissa joet tulvivat yleensä toukokuun loppupuolella.

Kiinteistöjen omistaja voi varautua tulvaan seuraamalla tiedotteita, hankkimalla suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta, Syke neuvoo.