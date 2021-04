Kevätmyräkkä pyyhkäisee Suomen yli, maa-alueille annettu tuulivaroituksia

LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Luvassa on vesi-, räntä- ja lumisateita.

Suomen ylle saapuu tänään lounaasta alkaen laaja saderintama, joka tuo mukanaan vesi-, räntä- ja lumisateita.

Maan länsiosiin sateet ehtivät jo aamupäivän aikana. Lounais-Suomessa ja etelärannikolla sateet tulevat vetenä, mutta Tampereelta pohjoiseen on odotettavissa lumisadetta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Ilmatieteen laitos on antanut tuulivaroituksen kolmelle alueelle maan lounaisosaan. Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta. Tuulen nopeus puuskissa on arviolta 20 metriä sekunnissa.

Päivystävä meteorologi Anja Häkkinen Ilmatieteen laitokselta kertoo, että muuallakin maan etelä- ja keskiosissa voi olla tänään puuskia, joissa tuulen nopeus kohoaa ainakin 15 metriin sekunnissa.

"Ehkä ne voimakkaimmat puuskat tulevat tuon varsinaisen kylmän rintaman ja sadealueen jälkipuolella, siinä iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen", Häkkinen sanoo STT:lle.

Tuulenpuuskien ei odoteta aiheuttavan sähkökatkoja ainakaan runsaita määriä, Ilmatieteen laitokselta arvioidaan.

Lämpötilat kohoavat päivällä maan länsiosissa 1–6 plusasteeseen. Idässä, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa päästään arviolta 1–3 lämpöasteeseen. Lapissa ollaan päivällä suunnilleen nollan vaiheilla.

Varoituksia huonosta ajokelistä on annettu koko maahan lukuun ottamatta Ahvenanmaata ja pohjoisinta Lappia. Lisäksi tulvavaroitus on voimassa Keski-Pohjanmaan maakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.