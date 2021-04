CBS News: Hiilidioksiditasot ilmakehässä ovat korkeammalla kuin koskaan viimeisten 3,6 miljoonan vuoden aikana

Koronan odotettiin vähentävän päästöjä, mutta siitä huolimatta hiilidioksidin ja metaanin tasot jatkoivat nousuaan. Hiilidioksiditasot ovat ilmakehässä korkeimmillaan 3,6 miljoonaan vuoteen siteeraa CBS News National Oceanic and Atmospheric Administrationin (NOAA) laskelmaa.

Jouko Kyytsönen

NASAn tutkimuksen mukaan fossiilisten polttoaineiden palamisesta johtuvat kasvihuonekaasut ja pienhiukkaset aiheuttavat suurimman osan viime vuosisadalla dokumentoidusta lämpenemisestä. Arkistokuva Saksan ruskohiilikaivoksesta.

NOAA ilmoitti, että ilmakehän hiilidioksidin maailmanlaajuinen keskiarvo saavutti 412,5 osaa miljoonassa (ppm) vuonna 2020, mikä on 2,6 ppm kasvua vuodesta 2019. Se on viidenneksi suurin nousu siitä lähtien, kun ilmakehän CO2-tasoja alettiin mitata 63 vuotta sitten.

Nousu tapahtui siitä huolimatta, että pandemian aiheuttamat maailmanlaajuiset päästöt vähenivät arviolta 7 prosenttia. NOAA:n maailmanlaajuisen seurantalaboratorion vanhempi tutkija Pieter Tans arvioi, että vuosi 2020 olisi ollut nousun osalta ennätyksellinen vuosi, ellei pandemiaa olisi ollut.

Fossiilisten polttoaineiden ilmansaasteet aiheuttavat lähes yhden viidestä kuolemasta maailmanlaajuisesti vuosittain, tutkimus osoittaa.

UC San Diegon Scripps Institution of Oceanography julkaisi samanlaiset havainnot keskiviikkona sanoen, että mittaustensa perusteella ilmakehän CO2-taso oli 417,4 ppm Havaijin tarkkailuasemalla. Scripps huomautti, että tämä nostaa ilmakehän CO2-tasot 50 prosenttia korkeammaksi kuin ne olivat juuri ennen teollista vallankumousta.

Scripps huomautti myös, että ilmakehään kertyvän hiilidioksidin määrä kiihtyy.

"Kesti yli 200 vuotta, ennen kuin tasot nousivat 25 prosenttia, mutta nyt hieman yli 30 vuotta myöhemmin tasot nousevat 50 prosentilla", laitos sanoi.

Jos nykyinen suuntaus jatkuu, se tarkoittaisi, että hiilidioksiditaso on kaksinkertainen teollistumista edeltävään tasoon noin 55 vuoden kuluttua.

NASAn äskettäin tekemän tutkimuksen mukaan fossiilisten polttoaineiden palamisesta johtuvat kasvihuonekaasut ja pienhiukkaset aiheuttavat suurimman osan viime vuosisadalla dokumentoidusta lämpenemisestä.

NOAA havaitsi myös, että metaanin määrät nousivat dramaattisesti vuonna 2020.

"NOAA:n alustava analyysi osoitti, että vuotuinen ilmakehän metaanin lisäys vuonna 2020 oli 14,7 osaa miljardissa (ppb), mikä on suurin vuotuinen kasvu järjestelmällisten mittausten aloittamisen jälkeen vuonna 1983 ", hallinto sanoi.

NOAA totesi, että kuten tavallisesti, tämä raportti on alustava ja kasvihuonekaasupitoisuuksien lopullinen laskenta on yleensä hieman alhaisempi kuin alustavat luvut. Siinä todetaan, että jopa lopullisten laskelmien mukaan "vuoden 2020 kasvu on todennäköisesti edelleen yksi suurimmista koko ennätyksessä".