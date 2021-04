Video: Kyyt rakastavat rauhaa ja yrittävät säästää myrkkyään – näin puremaa voi yrittää välttää ja hoitaa

Kyyt ja rantakäärmeet heräilevät nyt talven jäljiltä. Niistä voi tehdä havaintoja, kun käärmeet paistattelevat päivää auringossa.

Myrkyllisyytensä vuoksi kyiden kanssa kannattaa olla varovainen. Matelijatutkija Timo Paasikunnas kertoo videolla, mitä kyykohtaamisessa kannattaa ottaa huomioon ja kuinka naaraan ja uroksen erottaa toisistaan.

Kyy pyrkii säästämään myrkkyään, joten se ei mielellään pure ihmistä tai lemmikkiä. Purressaankin kyy yrittää säästää myrkkyään, sillä se tarvitsee sitä saalistusta varten. Jo kyyn poikanenkin osaa säästellä myrkyn käyttöään.

Videolla Pohjois-Espoossa tänä viikonloppuna havaittu käärme paistattelee auringossa.

Keväisin kyyt ovat erityisen vaarallisia koirille, sillä silloin purija on usein nuori kyy. Agria Eläinvakuutuksen mukaan nuoret kyyt ovat vanhempia ärhäkämpiä ja ne erittävät usein enemmän myrkkyä kuin vanhemmat käärmeet.

Suurin osa koirista toipuu kyyn puremasta eläinlääkärihoidon avulla, mutta pahimmillaan kyyn purema voi johtaa koiran menehtymiseen. Kyy puree koiraa useimmiten kuonoon tai tassuun koiran nuuhkiessa maata tai tutkiessa käärmettä.

Kuonoon osuneen pureman paranemisennuste on yleensä hyvä. Purema tassussa tai raajassa on vaarallisempi, sillä silloin myrkky pääsee nopeammin leviämään muualle elimistöön.

Jos kyy on purrut koiraa tassuun, tärkeintä on pitää koira mahdollisimman paikallaan, jotta myrkky ei pääsisi leviämään muualle koiran elimistöön. Koira kannattaa mahdollisuuksien mukaan kantaa autoon ja viedä välittömästi lähimmälle eläinklinikalle.

Purema voi olla oireeton mutta eläinlääkäriin kannattaa silti olla yhteydessä. Yleisin kyyn pureman merkki on, että puremakohta turpoaa. Turvotus voi olla hyvinkin voimakasta, erityisesti pään alueella.

Puremakohdassa voi nähdä kyyn hampaiden jättämät kaksi pientä reikää muutaman millimetrin päässä toisistaan. Muita kyyn pureman aiheuttamia oireita ovat voimattomuus, väsymys, kuolaaminen ja toisinaan oksentelu.

Kyiden erittämä myrkky vaikuttaa koiran veren hyytymiseen ja koko verenkiertoelimistöön. Vakavissa tapauksissa kyyn purema voi johtaa jopa koiran menehtymiseen. Siksi on tärkeää, että koira saa tarvitsemaansa hoitoa mahdollisimman pian.

Ihmisten kannattaa suojautua puremilta pitkävartisilla saappailla. Maastoon voi ottaa mukaan apteekista saatavan kyypakkauksen.

Koirat kannattaa pitää kytkettyinä ja seurailla niiden reittejä tarkasti. Kyitä voi yrittää karkottaa tömistelemällä maata.

Jos kyy pääsee puremaan ihmistä, niin liikkumista tulee välttää ja puremakohta tukea lepoasentoon, ei koholle. Jos purema on raajassa, se kannattaa lastoittaa ja kantaa uhri puremapaikalta. Puremakohtaan ei pidä koskea eikä käsitellä sitä millään tavoin.

Duodecimin mukaan pureman uhri tulee aina toimittaa lääkärin arvioitavaksi.

Sairaalatarkkailua tarvitaan, milloin kyy on purrut alle 15-vuotiasta, raskaana olevaa, vanhusta tai vakavasti sairasta, tai milloin puremakohdassa on voimakas paikallinen reaktio tai potilaalla on yleisoireita, kuten hengenahdistusta tai oksentelua.

Mitä tehdä, jos kyy puree koiraa?

• Ota välittömästi yhteyttä lähimpään eläinklinikkaan• Pidä koira mahdollisimman rauhallisena ja paikallaan – muista myös itse pysyä rauhallisena!• Mikäli purema on raajassa, vältä raajan liikuttamista. Mahdollisuuksien mukaan kanna koira autoon ja eläinklinikalle• Älä anna koiralle kyytabletteja, paitsi jos purema on pään alueella ja turvotus uhkaa tukkia hengitystiet