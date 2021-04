Lukija: Kuka käärii voitot Suomen akkumineraaleista? Kuka päättää, mistä niitä kaivetaan?

Pekka Fali

EU on tehnyt uuden akku-asetuksen. Aikaisemmin akkujen ja paristojen loppukäytöstä on täytynyt huolehtia. Tämä uusi asetus haluaa akkujen ja paristojen koko elinkaaren sääntelyn piiriin. Enää ei riitä, että kuluttaja tuo akut ja paristot kierrätykseen. Nyt täytyy miettiä, mistä akkujen ja paristojen tarvitsemat raaka-aineet ovat peräisin, miten niitä tuotetaan ja käytetään vastuullisesti. Nyt halutaan selvittää akkumateriaalien hiilijalanjälki.

Mistä ja kenen mailta näitä mineraaleja louhitaan? Tänä päivänä nämä mineraalit tulevat pääsääntöisesti Kongosta ja Kiinasta. Näissä maissa on tietenkin tätä halpaa työvoimaa.

Suomessa on tehty merkittäviä löytöjä esimerkiksi koboltista ja litiumista, mutta kuka hyötyy näistä mahdollisista kaivoksista? Mitä maanomistaja saa? Mitkä ovat maanomistajan oikeudet näissä mahdollisissa kaivoksissa?

Uusi kaivoslaki on valmisteilla eduskunnassa. Odotamme tämän lain tuovan enemmän oikeuksia maanomistajalle kuin nykyinen kaivoslaki, joka on todella vanhanaikainen. Toivottavasti uusi kaivoslaki turvaa maanomistajan oikeuden täysimääräisiin korvauksiin mahdollisesta kaivostoiminnan aloittamisesta.

Kenellä on oikeus aloittaa kaivostoimintaa Suomessa? Ainakin tämä kobolttiesiintymän omistaja Pohjois-Kuusamossa on ulkomaalainen, ja mahdolliset taloudelliset tuotot menevät ulkomaille. Työpaikkoja varmaan tulee, mutta monien mielessä on tietenkin Talvivaara ympäristökatastrofeineen.

Toivottavasti tämä uusi kaivoslaki takaa maanomistajan oikeuden päättää kaivostoiminnasta omistamallaan maalla.

Marja Tolonen

Hausjärvi

