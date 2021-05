Suomeen saapuu tänään sadealue – kevätpäivään luvassa pilvistä säätä, vettä ja räntää

LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomeen saapuu tänään sadealue.

Suomeen saapuu tänään etelästä sadealue, kertoo Ilmatieteen laitos.

Etelä-Suomessa on luvassa aamusta alkaen pilvistyvää säätä ja iltapäivällä vesi- tai räntäsadetta. Maan pohjoisosassa on myös päivällä pilvistä, ja Pohjois-Lapissa voi sataa paikoin lumikuuroja. Maan keskiosassa sää on taas pilvinen tai puolipilvinen.

Tienpinnat voivat olla liukkaita. Torstain vastaisena yönä voi tulla myös lunta ja räntää.

Viikonlopuksi sateiden odotetaan olevan jo vähäisempiä. Ensi viikolla sää näyttäisi vihdoin lämpenevän. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensi viikolla on jo hyvät mahdollisuudet jopa kesäisiin lämpötiloihin.