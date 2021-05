Levillä säilötään tänä vuonna ennätysmäärä lunta – säilöntä myös ympäristöystävällistä

Levi Ski Resort

Lumikasat peitetään fleece-tyyppisillä huovilla odottamaan talvikauden 2021/2022 alkua sekä Levin maalmancup-kisoja.

Keväinen lumen keräys ja lumen säilöntä huopien alle odottamaan talven alkua on jo muodostunut perinteeksi Levin hiihtokeskukselle, Levi Ski Resortin tiedotteessa kerrotaan.

Ensimmäiset säilölumikasat Levi Black -rinteeseen tehtiin keväällä 2016, jolloin lunta säilöttiin 30 000 kuutiota alppihiihdon maailmancup -kisoja varten. Tänä vuonna tavoitteena on säilöä lunta viime vuottakin enemmän, jolloin lunta säilöttiin yhteensä lähes 150 000 kuutiota.

"Viime vuonna säilöimme ennätysmäärän lunta, mutta tänä vuonna tavoitteenamme on säilöä sitä entistäkin enemmän. Lunta säilömme tällä hetkellä kolmeen eri paikkaan – Levi Black -rinteelle, Eturinteille sekä Koillisrinteille. Levi Black -rinteeseen ja Eturinteille tulee molempiin kolme kasaa ja Koillisrinteille yksi säilölumikasa. Kaikkiaan tavoitteenamme on säilöä lunta noin 200 000 tuhatta kuutiota, mutta lopullinen lukema tarkentuu, kunhan lumet on saatu säilöön sekä mitattua kasojen koko dronella", kertoo tiedotteessa Levi Ski Resortin toimitusjohtaja Jouni Palosaari.

"Levi Black -rinteen säilölumikasat ovat varattu Levillä kisattavaa alppihiihdon maailmancupia varten, mutta Eturinteiden ja Koillisrinteiden säilölumet ovat talvikauden avausta varten. Lumien avulla voimme jälleen tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden lasku- ja hiihtokauden avaukseen jo lokakuun alussa. Eturinteelle säilölumista rakentuu kauden alkuun laskettelurinne sekä alkukauden parkki, kun taas Koillisrinteiden lumilla pääsemme puolestaan avaamaan säilölumiladun samaan aikaan laskettelukauden avauksen kanssa", paljastaa Levi Ski Resortin liiketoimintajohtaja Marko Mustonen.

Lumen säilöntä on tullut tärkeäksi osaksi hiihtokeskusten lumi-infrastruktuuria. Lumen säilöntä on erityisesti ympäristöystävällinen teko, sillä hyödyntämällä säilölunta seuraavalla kaudella, vähentää se myös lumetuksen tarvetta alkukauden lämpöisemmissä olosuhteissa.

Lumi kerätään talteen rinnekoneiden avulla isoiksi kasoiksi, jonka jälkeen niistä muotoillaan tiiviitä paketteja, tiedotteessa kerrotaan.

Haastavin työvaihe on kuitenkin lumien peittäminen. Lumikasat peitetään fleece-tyylisillä huovilla, teipaten myös huopien saumat tiiviisti yhteen.

Levillä kokeillaan tänä vuonna toisen kerran myös Snow Securen kehittämää uutta säilöntätekniikkaa, joka hyödyntää talojen rakentamisestakin tuttua Finnfoamia.

Levin hiihtokeskuksen talvikausi 2021/2022 avataan 8. lokakuuta, jolloin Eturinteillä pääsee laskemaan ja säilölumiladulla hiihtämään.