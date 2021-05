Perhonjoen ja Ähtävänjoen virtaamat reilusti yli perinteisen kevättulvan

Antti Kantola

Näin virtasi Perhonjoen Pappilankoski Vetelissä tiistaina iltapäivällä. Koski on Tunkkarin mittausasemasta parisataa metriä alajuoksulle päin. Taustalla näkyy valtatien 13 silta.

Keski-Pohjanmaalla Perhonjoen virtaamat olivat viime viikonvaihteessa selvästi suuremmat kuin perinteisen kevättulvan aikana.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Marko Aalto kertoo esimerkin Tunkkarin mittausasemalta, joka rekisteröi Perhonjoen virtaamaa Vetelissä.

”Sunnuntaina mittausaseman kohdalla virtasi vettä 110 kuutiometriä sekunnissa. Huhtikuun alkupuolen tulvahuipussa virtaamat Tunkkarissa olivat luokkaa 70 kuutiometriä sekunnissa.”

Lahnakosken mittausasema seuraa Perhonjoen virtaamia Kokkolassa.

”Siellä mitattiin huippuluku viime sunnuntaina, jolloin vettä kulki 170 kuutiometriä sekunnissa. Huhtikuun alkupuolen kevättulvan aikana Lahnakosken asemalla mitattiin korkeimmillaan 140 kuutiometrin virtaamia.”

Perhonjoki on tulvinut pelloille esimerkiksi Vetelissä Räyringin tienoolla, jossa rehevöityneen Haapajärven pinta nousee hyvin herkästi.

Etelä-Pohjanmaalla Lapuanjoki on paisunut yli äyräidensä ainakin Härmän lakeuksilla, esimerkiksi Liinamaassa. Vettä on joessa paljon, mutta virtaamat eivät yllä kevättalven tulvahuipun lukuihin.

”Lauantaina 22.5. Lapuanjoen virtaamahuippu Uudenkaarlepyyn Kepossa oli noin 150 kuutiometriä sekunnissa”, Aalto sanoo.

Lapuanjoen kevättulvan huippu osui tänä vuonna maalis–huhtikuun vaihteeseen. Silloin Kepossa mitattiin 250 kuutiometrin virtaamia.

Ähtävänjoen vesistön Lappajärvi on tällä hetkellä nelisenkymmentä senttimetriä korkeammalla kuin viime vuoden vastaavana aikana.

Lappajärvi on Etelä-Pohjanmaan suurin järvi. Näin korkea vedenpinta tähän aikaan toukokuusta on Lappajärvessä melko harvinainen mutta ei aivan poikkeuksellinen: vuodesta 1975 alkavassa tarkastelujaksossa on keväitä, jolloin Lappajärven pinta on ollut tämänhetkistä korkeammalla.

”Viime perjantaista tähän aamuun tultaessa Lappajärven pinta on noussut noin 15 senttiä”, Aalto kertoo tiistaiaamupäivän tilanteen.

Toukokuun loppupuolella nousevat tulvat ovat eteläisissä pohjalaismaakunnissa harvinaisia. Tänäkin vuonna perinteinen kevättulva oli ohi jo huhtikuun alkupuolella.

Nyt tulvat ryöpsähtivät viime viikon rankkojen sateiden vuoksi.

Huomiseksi keskiviikoksi ennustetut sateet näyttäisivät osuvan eteläiseen Suomeen. Pohjanmaan korkeuksilta pohjoiseen Ilmatieteen laitos ennustaa pilvipoutaa.