Miten pärjää uhanalainen selkälokki merimetsojen ja merikotkien kanssa? Lintulive seuraa siivekkäiden mittelöitä Merenkurkussa

BirdLife Suomella on kaksi livekameraa: toinen Merenkurkussa ja toinen Espoon Laajalahdella.

Livekameran seuraamalla lokkisaarella Merenkurkussa pesii myös merimetsoja.

Merenkurkkuun asennettu BirdLifen livekamera seuraa erittäin uhanalaisen selkälokin ja muiden lintusaaren lintujen kesää.

Saarella pesii myös muun muassa harmaalokkeja ja merimetsoja. Kamera liittyy tutkimukseen, jossa selvitetään selkälokin ekologiaa ja pesimämenestystä. Livekameran avulla voidaan seurata pesintöjä lintuja häiritsemättä, BirdLife Suomi kertoo tiedotteessa.

Selkälokki on vähentynyt Suomessa huomattavasti. 1960-luvun 20 000 parin kanta on supistunut alle 7 000 pariin. Vähenemisen taustalla on pesimämenestyksen heikkeneminen ja huono poikastuotto.

"Mustaselkäisen alalajin koko maailman pesimäkannasta Suomessa pesii noin kolmannes. Sitä on perustellusti kutsuttu kaikkein suomalaisimmaksi linnuksi, jonka hyvinvoinnista Suomella on suuri vastuu", lintujärjestö painottaa.

Viime vuonna lintusaarella pesivien merimetsojen pesistä ei varttunut lentokykyiseksi yhtään poikasta. Merimetsojen poikasaikaan saarelle asettui useita merikotkia, jotka söivät lopulta kaikki poikaset.

”Merikotkasta on tullut tärkeä luontainen tekijä, joka vaikuttaa merimetsokannan kokoon ja pesimäkolonioiden sijoittumiseen”, toteaa tutkimuksen toteuttaja Risto Juvaste.

”Livekameran avulla tutkimuskohdetta voidaan seurata koko ajan ja tietoa kertyy valtavasti. Tutkimus on paljastanut selkälokkien, merimetsojen ja merikotkien pesinnästä ja saalistuksesta paljon uutta”, jatkaa Juvaste.

Merimetsojen parimäärä on Suomessa vakiintunut viime vuosina reiluun 25 000 pariin.

BirdLifen toinen kamera seuraa Espoon Laajalahdella pesiviä ja ruokailevia lintuja. Toukokuun alkupuolella käynnistyneessä suorassa lähetyksessä on nähty vesilintuja, kahlaajia, lokkeja ja tiiroja.

Harvinaisempia vieraita ovat olleet esimerkiksi jalohaikara, ristisorsa ja mustapyrstökuiri. Kamera on myös Villa Elfvikin luontokoulun käytössä. Kameran avulla voi seurata pesintöjä ja tunnistaa lintuja.

Molemmat kamerat välittävät teräväpiirtokuvaa ja ääntä ympäri vuorokauden. Etäkäyttäjät voivat suunnata kameroita 360 astetta ja zoomailla kuvaa aina 25-kertaiseen suurennukseen. Livekameroita voi seurata osoitteessa www.birdlife.fi/lintulive.

Laajalahdella ruokailee säännöllisesti harmaahaikaroita.