Päästöjen hillintä jakaa kuntapomoja: Suurissa kunnissa ilmastoasiat ovat tärkeimpiä kehittämiskohteita, alle 20 000 asukkaan kunnissa ne löytyvät listan hänniltä

Kaikkein vähiten ilmastovaikutusten pienentämisessä nähtiin kehitettävää alle 20 000 asukkaan kunnissa.

Digipostipalvelu Kivran Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan palvelut, elinvoiman kehittäminen, talous ja digitalisaatio ovat kuntajohtajien mielestä kuntien tärkeimpiä kehittämiskohteita.

Kunnan asukasluvusta riippumatta selkeille kärkipaikoille nousivat kyselyssä kunnan vetovoima ja talouden tasapaino. Sen sijaan ilmastovaikutusten pienentäminen ei ole kehittämiskohteiden listan kärjessä alle 50 000 asukkaan paikkakunnilla. Yli 50 000 asukkaan kunnissa ilmastovaikutusten pienentäminen on kehittämiskohteiden kärkikolmikossa.

Kaikkein vähiten ilmastovaikutusten pienentämisessä nähtiin kehitettävää alle 20 000 asukkaan kunnissa. Näissä kunnissa ilmastovaikutusten pienentäminen asetettiin kahdeksan kehittämiskohteen listalla viimeiseksi.

Kivran tiedotteessa huomautetaan, että vain neljäsosa tutkimukseen vastanneista kunnista on asettanut itselleen tavoitevuoden hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Sadasta kunnasta 32:lla on ilmastostrategia ja 25:ssa on asetettu tavoitevuosi hiilineutraaliuden saavuttamiselle.

"Tutkimus paljastaa hyvin sen, että isot kaupungit ovat pieniä kuntia paremmin oivaltaneet ilmastonmuutoksen hillinnän ja digitalisaation yhteyden tulevaisuuden kuntien ja kaupunkien menetystekijöinä. Toisaalta näiden kahden asian yhdistäminen juuri pienemmissä kunnissa olisi uusien taloudellisten haasteiden edessä entistäkin tärkeämpää, ja siksi myös selvä kehittämiskohde koko yhteiskunnalle", Suomen ympäristökeskuksen kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja ja professori Jyri Seppälä sanoo tiedotteessa.

Kunnista, joilla on ilmastostrategia, 21:llä ilmastostrategiaan sisältyi digitalisaatioasteen kasvattaminen kuntalaisten asioinnissa. Kymmenellä kaupungilla tai kunnalla ilmastostrategia ja digistrategia ovat yhteydessä toisiinsa.

Kivran kyselytutkimukseen vastasi sata kuntajohtajaa eri puolilta Suomea. Tutkimuksen aineisto kerättiin 12.4–11.5.2021.

