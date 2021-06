Mustikat kukkivat runsaasti koko Suomessa – Etelä-Suomessa puolukan kukinnot jo aluillaan

Myös suomuuraimen kukinta on ollut runsasta. Marjasadon kokoa on kuitenkin vielä aikaista arvioida.

Kari Salonen

Viime vuonna runsaat kukinnot johtivat myös erinomaiseen marjasatoon. Välttämättä näin ei kuitenkaan käy.

Mustikan kukinnot ovat käynnissä koko Suomessa, kertoo Luonnonvarakeskus Luken erikoistutkija Rainer Peltola. Etelä-Suomessa kukinnot alkavat olla jo ohi, ja ne loppunevat noin viikon sisällä myös muualla Suomessa.

Kukinta on ollut tänä vuonna varsin runsasta. Kukinnon onnistuminen, eli raakileiden määrä selviää raakilelaskennoissa myöhemmin.

Alkukesää leimannut lämpöaalto on voinut olla kukinnoille eduksi. Paikalliset kovat sateet sen sijaan ovat voineet hillitä pölyttäjien aktiivisuutta. Varsinaisiin kukintoihin sadeolot eivät kuitenkaan vaikuta.

Sen sijaan marjan kypsymisvaiheessa säällä on väliä.

"Lämpö tietenkin kypsyttää marjan, mutta liika kuivuus jättää marjat pieniksi, tai saa mustikan pudottamaan ne jo raakilevaiheessa", Peltola kertoo.

"Lämpimät kelit, ja välissä kesäsateita ovat marjan kehittymisen kannalta parhaat olosuhteet."

Runsaatkaan sateet eivät marjoja varsinaisesti haittaa, mutta poimijoita sitäkin enemmän.

Runsaasti kukkii myös suomuurain, sanoo Peltola. Suomuurain eli hilla tai lakka on nykyisin esiintyvyydeltään lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen marja. Etelä-Suomessa sen esiintymisalueiksi soveltuvia soita on vähän.

Lakan kukinnan runsaus kertoo kuitenkin lopullisesta sadosta vielä vähemmän, kuin mustikalla. Suolla kasvavan marjan pölytyksessä on paljon muuttujia.

"Kun esimerkiksi mustikkaa ja puolukkaa pölyttävät lähinnä kimalaiset, jotka ovat suhteellisen vahvoja lentäjiä, toimivat suomuuraimen pölyttäjinä ensisijaisesti kärpäset", Peltola kertoo.

Vaihtelevat keliolosuhteet, kuten voimakas tuuli, vaikuttaa enemmän heikkoihin lentäjiin. Lisäksi aukeat suot ovat alttiimpia hallalle.

Etelä-Suomessa puolukankin on havaittu jo paikoin kukkivan. Tähän mennessä havaitut kukinnot ovat vähäisiä, mutta kausi on vasta alussa, ja havaintoja on vain muutamasta paikasta.

"Paikallista hajontaa on aina jonkin verran. Näistä muutamista havainnoista ei kannata vielä kovinkaan vahvoja johtopäätöksiä vetää", Peltola sanoo.

Viime vuoden marjasato oli suorastaan erinomainen. Marjasadossakaan vuodet eivät ole veljeksiä. Toisaalta kaksi hyvää marjakesää peräkkäinkään ei olisi mikään tavattomuus.

Mustikan, puolukan ja Suomuuraimen kukintojen etenemistä, sekä raakileiden ja marjojen tilannetta voi seurata Luken ja 4H-yhdistyksen marjahavainnot.fi -sivustolta.