Juuri nyt villieläinten poikaset ottavat haparoivia ensiaskeleitaan ihmisten ilmoilla – laki velvoittaa auttamaan avun tarpeessa olevaa eläintä

SEY Suomen eläinsuojelun eläinsuojeluneuvojat kehottaa tarkkailemaan luonnonvaraisia eläimiä hyvän etäisyyden päästä ja sitä kautta tutustumaan niiden elämään.

Kesällä luonnossa liikkuvat ihmiset kohtaavat orvolta vaikuttavia villieläinten poikasia ja toisinaan myös loukkaantuneita eläimiä. Nyrkkisääntönä on, että luonnon kiertokulkuun ei pidä puuttua ilman painavaa syytä, valistaa SEY Suomen eläinsuojelun eläinsuojeluneuvojat tiedotteessa.

Eläinsuojelulaki velvoittaa kuitenkin auttamaan sairasta, vahingoittunutta tai muutoin avuttomassa tilassa olevaa luonnonvaraista eläintä. Luonnoneläimen auttaminen vaatii asiantuntemusta, eikä maallikon pidä ryhtyä omin päin toimeen.

Paikallinen eläinsuojeluneuvoja tai eläinsuojeluyhdistys auttaa arvioimaan eläimen avun tarpeen ja ohjeistaa auttamaan oikein.

Yleensä ihminen suojelee luonnoneläimiä parhaiten pitämällä etäisyyttä ja tunnistamalla eläimille vaaraa aiheuttavat riskitekijät. Robottiruohonleikkurit, siimaleikkurit ja päältä ajettavat ruohonleikkurit tappavat vuosittain erityisesti siilejä ja sammakoita.

Vapaana liikkuvat lemmikit tappavat vuosittain miljoonia luonnonvaraisia eläimiä ja niiden poikasia.

Eläinsuojeluneuvojat saavat kevään ja kesän aikana paljon ilmoituksia orvoilta vaikuttavista villieläinten poikasista. Tavallisesti ilmoituksen aiheena on esimerkiksi pihapiiristä tai kadulta löytynyt yksinäisen oloinen linnun, oravan, rusakon tai ketun poikanen. Suurimpana huolena on, että poikanen on jäänyt ilman emonsa hoivaa, eikä tästä syystä pärjää luonnossa.

SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist muistuttaa, että orvolta vaikuttava poikanen on harvoin emonsa hylkäämä. Tilannetta kannattaa seurata etäältä ja seurata käykö emo hoitamassa poikastaan.

"Luonnoneläinten poikasille paras kasvuympäristö on luonnossa emon hoivissa. Ihmisen hoiviin päätymisen tulisi aina olla tarkasti harkittu ja täysin välttämätön ratkaisu", sanoo Lindqvist.

Loukkaantuneita eläimiä tulee sen sijaan auttaa poikkeuksetta. Ohjeita hädässä olevan eläimen auttamiseen voi kysyä esimerkiksi SEYn paikalliselta eläinsuojeluneuvojalta tai paikalliselta eläinsuojeluyhdistykseltä. Loukkaantuneista suurpedoista ja riistaeläimistä tulee tehdä ilmoitus hätänumeroon.

Erityistä vaaraa aiheuttavat puutarhanhoitovälineet.

"Siimaleikkurit, robottileikkurit ja päältä ajettavat ruohonleikkurit koituvat erityisesti siilien ja niiden poikasten kohtaloksi. Siili ei osaa välttämättä väistää ruohonleikkuria, vaan menee vaaran uhatessa kerälle", sanoo Lindqvist.

Luontoa voi Lindqvistin mukaan auttaa parhaiten pitämällä kohteliasta etäisyyttä ja tunnistamalla riskitekijät.

