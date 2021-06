Turun yliopisto perusti rahaston, joka ostaa nuoria metsiä suojeluun – lahjoituksia voi tehdä, kun rahankeräyslupa järjestyy

Tavoitteena on erityisesti olemassa olevien suojelu- ja retkeilyalueiden laajentaminen ja monipuolistaminen Etelä-Suomessa.

Tero Pajukallio

Suojeltavia nuoria metsiä hoidetaan monimuotoisuutta edistäen tähtäämällä sekapuustoon ja eri-ikäiseen rakenteeseen.

Turun yliopisto on perustanut Luonto2100-rahaston, joka hankkii lahjoitusvaroilla metsäalueita, joiden avulla tuetaan luonnon monimuotoisuuden elpymistä ja virkistyskäyttöä.

Tavoitteena on erityisesti olemassa olevien suojelu- ja retkeilyalueiden laajentaminen ja monipuolistaminen Etelä-Suomessa. Tarkoitus on hankkia suojelualueiden läheltä nuorta metsää, jonka annetaan kehittyä vanhaksi.

"Vanhaa metsää tulee lisää vain ajan kanssa, mutta nyt voidaan jo tehdä valintoja siitä, minne vanhoja metsiä annetaan kasvaa. Toimintamme tähtää vuoteen 2100 ja siitä eteenpäin, eli säilytämme luontoalueita tulevien sukupolvien nähtäväksi", sanoo Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Suojeltavia metsiä hoidetaan monimuotoisuutta edistäen tähtäämällä sekapuustoon ja eri-ikäiseen rakenteeseen. Myös pysyvää hiilen sidontaa voidaan edistää tutkimuksen suosittelemilla keinoilla. Samalla suojeltavat alueet tarjoavan laajenemismahdollisuuksia kansallispuistojen reittiverkostoille.

Metsäalueita käytetään myös opetuksessa. Ekologian professori Toni Laaksonen ja maantieteen professori Jukka Käyhkö kertovat, että opiskelijoille voidaan esimerkiksi antaa tehtäväksi selvittää, mistä alueita kannattaisi tutkimustietoon perustuen hankkia, tai mitä jollekin alueelle kannattaisi tehdä monimuotoisuuden ja virkistyskäytön parantamiseksi.

Turun yliopiston hallitus on myöntänyt rahastolle pesämunaksi 100 000 euroa ja Turun yliopistosäätiö 20 000 euroa.

Rahasto käyttää kaikki sinne tehdyt lahjoitukset metsien suojeluun. Laajempi rahankeruu alkaa, kun Turun yliopistosäätiö saa tarkoitukseen rahankeräysluvan.

Suojeltavien pinta-alojen määrälle ei ole asetettu vielä tavoitteita.

Luonto2100-rahaston metsien hankinta perustuu vapaaehtoiseen ja markkinahintaiseen metsäkauppaan.

Monet vanhojen metsien lajit ovat vaikeuksissa, koska vanhaa metsää on vähän ja se on hajallaan pienissä sirpaleissa. Monet julkiset ja yksityiset tahot ovat jo keskittyneet vanhojen metsien suojeluun, mutta harva taho on toistaiseksi suojellut puustoltaan nuoria metsiä.