Kyyn purressa on lähes aina syytä hakeutua hoitoon – kyypakkauksesta ei ole apua

Sanne Katainen

Kyyn tunnistaa selkäpuolen mustasta siksak-kuviosta.

Kyypakkauksen sisältämän kortisonin tehosta ei ole tutkimuksissa osoitettu olevan hyötyä kyynpureman hoitamisessa. Sitä ei tule käyttää omatoimisesti muihinkaan vaivoihin.

Jos kyy pääsee puremaan, kannattaa pysyä mahdollisimman liikkumattomana ja hakeutua heti hoitoon. Liikkuminen voi johtaa myrkyn leviämiseen verenkiertoon, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lääkäri Maria Kratz.

Sen sijaan potilas voi hälyttää itselleen apua tai hänet voidaan kantaa pois puremapaikalta.

Raajassa olevan pureman voi lastoittaa. Sormukset, korut, kellot ja kiristävät vaatteet kannattaa ottaa pois ennen kuin purema-alue turpoaa. Muuten puremakohtaan ei pidä koskea.

Puremasta ei myöskään pidä imeä tai leikata myrkkykohtaa pois, kohtaa ei saa hieroa eikä laittaa siihen jäätä, sokeria tai kiristyssidettä. Potilaan ei myöskään tule nauttia kiihdyttäviä aineita, kuten kahvia tai päihteitä. Ruuan tai kotoa löytyvien lääkkeiden syöminen ei myöskään ole suositeltavaa.

Puremakohta on kipeä, alkaa turvota ja siihen tulee mustelmaa muistuttava väritys. Lisäksi pureman jälkeen voi esiintyä yleisoireita, kuten pahoinvointia, vatsakipua, oksentelua ja ripulia. Usein ne ovat merkki vakavasta myrkytyksestä.

Hätänumeroon on soitettava heti, jos oireisiin liittyy voimakasta huimausta, rintakipu tai hengitysvaikeuksia sekä turvotusta jossain muualla kuin purema-alueella. Yleinen hätänumero on 112.

Kaikista kyyn puremista ei tule vakavia oireita. Niin sanotussa kuivassa puremassa kyy ei suihkauta myrkkyä. Kyyn puremaa epäillessä on kuitenkin aina syytä hakeutua lääkäriin, sillä oireet voivat kehittyä myöhemmin.

Etenkin lasten, vanhusten, sairauksista kärsivien ja raskaana olevien on aina hakeuduttava hoitoon, jos kyy pääsee puremaan. Hoitoon on hakeuduttava myös silloin, jos purema on pään tai kaulan alueella.

Terve aikuinen voi seurata tilannetta kotona turvallisesti vain silloin, jos puremasta on kulunut useampi tunti eikä turvotusta tai värimuutoksia ilmene.

Suomessa puremia on vuosittain noin 50–150. Ne osuvat yleensä raajoihin luonnossa liikkuessa.

Kyy viihtyy kallioilla, hakkuualueiden vesakoissa, niityillä sekä peltojen ja soiden reuna-alueilla. Aikuinen kyy on noin 40–60 senttimetrin pituinen, joskus jopa lähes metrin. Se on väritykseltään harmaa tai vaaleanruskea ja selässä erottuu musta siksak-kuvio. Kuvio voi myös puuttua tai kyy voi olla kokonaan mustakin.

Myrkyttömän rantakäärmeen erottaa keltaisista, oransseista tai valkeista laikuista niskassa. Kyyllä niitä ei ole.