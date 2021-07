Kuorma-autoja muutetaan nyt sähkökäyttöisiksi – "Ekologisesti ajatellen autot saavat kokonaan uuden elämän"

Rami Marjamäki

Tampereen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Aarne Lylykorpi (vas.) on kesätöissä kuorma-autojen sähköistämisen parissa. Lielahden Autokeskuksen toimitusjohtaja Mikko Leppälahti uskoo, että raskaan kaluston sähköistyminen lähtee lähitulevaisuudessa Suomessa lentoon.

Tampereella toimiva kuorma-autojen ja maanrakennuskoneiden maahantuoja Lielahden Autokeskus Oy pilotoi raskaan kuorma-autokaluston sähköistämistä.

"Teimme viime vuoden puolella laskelmia aiheesta. Kävi ilmi, että käytetyn, peruskorjatun kuorma-auton muuntaminen polttomoottorista sähköön olisi noin puolet halvempaa kuin kokonaan uuden kaluston hankkiminen", toimitusjohtaja Mikko Leppälahti kertoo.

"Ekologisesti ajatellen autot saavat kokonaan uuden elämän. Kun seuraa uutisia, niin liikenteen sähköistyminen on esillä lähes päivittäin. Päätimme olla tässä aallonharjalla", Leppälahti toteaa.

Lielahden Autokeskus Oy:n tiloissa Tampereen Lielahdessa on tällä hetkellä yksi prototyyppiauto, Ivecon umpikorilla varustettu 7,2-tonninen jakoauto.

"Siitä on poistettu käytännössä kaikki diesel-auton varusteet. Vaihdelaatikko ja kytkin on otettu pois. Auton alusta, jarrut ja akselisto säilyvät. Autoon on asennettu sähkömoottori ja akut, niiden tarvitsevat komponentit sekä ohjauslaitteet."

Sähköautoihin otetaan käyttöön ladattavat litium-rautafosfaattiakut, jotka asennetaan kuorma-autoon prismaattisina, tiiliskiven muotoisina kennoina.

Autokeskus on tiiviissä oppilaitosyhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa.

"Tällaiseen projektiin osallistuminen on oppilaitokselle kultakaivos. Oppilaamme pääsevät tutustumaan uusimpaan sähköautotekniikkaan harjoittelun ja kesätyön lomassa", projektipäällikkö Jukka Pellinen Tampereen ammattikorkeakoulusta sanoo.

Pellisen mukaan uusien sähkökäyttöisten kuorma-autojen parissa työskentely vaatii monialaista osaamista.

"Täytyy löytyä osaamista konesuunnittelusta, sähkövoimatekniikasta, tehoelektroniikasta, konerakennuksesta ja tietotekniikasta. Näiden lisäksi autoistakin pitää ymmärtää", Pellinten toteaa.

"Tässä mennään alueelle, jossa raskaan kaluston kuorma-autoasentaja on uusien asioiden kanssa tekemisissä", Leppälahti sanoo.

Kuorma-autoja aletaan muuntaa sähkökäyttöisiksi toden teolla ensi syksynä, kun pilottivaihe saatetaan päätökseen.

Sähköistämistoiminta käynnistyy Keuruulla, josta Lielahden Autokeskus Oy hankki lakkautetun varuskunnan korjaamo- ja varastohallit kuusi vuotta sitten.

"Tilantarve on suurempi, kuin mitä nämä Lielahden neliöt mahdollistavat. Keuruulla käytössämme on mahdollisesti myös armeijan vanha koeajorata", Mikko Leppälahti kertoo.

Tällä hetkellä varastossa on 70 raskasta kuorma-autoa, jotka ovat muunnettavissa sähkökäyttöisiksi.

Projektipäällikkö Pellisen mukaan sähköautot ovat kaupunkiajossa kaikilta ominaisuuksiltaan ylivoimaisia verrattuna perinteisiin polttomoottoriautoihin.

"Sähkömoottorin hyötysuhde on luokkaa 95 prosenttia, kun polttomoottorissa se on parhaimmillaankin nelisenkymmentä prosenttia. Raskaassa liikenteessä sähkömoottoreissa on heti maksimivääntö käytettävissä. Oleellistahan on, että sähkömoottoreissa ei käytännössä synny hukkalämpöä, jota esiintyy polttomoottoreissa", Pellinen kiteyttää.

"Ainoa miinus on sähköautojen vielä suhteellisen korkea myyntihinta. Ajan saatossa ja tarjonnan lisääntyessä se laskee."