Saimaalle saapui uusi retkisatamia huoltava alus, joka ei juuri aiheuta aaltoja – valtio tuki hankintaa 500 000 eurolla

Erik Saanila

M/S Roope-Saimaa on suunniteltu niin, että sen liikennöinnistä aiheutuu mahdollisimman vähän aaltoja ja polttoainetta kuluu säästeliäästi.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n (PSS) uusi huoltoalus on saapunut kotisatamaansa Puumalaan. Vaikka kastejuhlaa vietetään elokuussa, aluksella huolletaan jo eteläisen Saimaan retkisatamia.

Aluksessa on keularamppi, nosturi puukuormien nostoa varten, lastitankit ja pumput kelluvien imutyhjennysasemien tyhjennystä varten, suuret työkalu- ja tarvikelaatikot sekä runsaasti kansitilaa.

Teräsalus on 18 metriä pitkä ja 6 metriä leveä ja sitä operoi kaksi henkeä. Aluksen kulkunopeus on noin 8 solmua ja sen polttoaine on diesel.

Rungon suunnittelussa on erityisesti huomioitu aluksen polttoainetaloudellisuus sekä vähäinen aallonmuodostus, joka on Saimaalla erityisen tärkeää.

Yhdistys on saanut alukseen 500 000 euroa valtion tukea. PSS ry:n hallituksen puheenjohtaja Bengt Westerholm kertoo tiedotteessa, että yhdistyksen omalla rahoituksella 1,25 miljoonan euron arvoinen hankinta ei olisi ollut mahdollinen.

Huoltoalusten ansiosta yhdistys voi jatkaa Vuoksen herkän vesistöalueen retkisatamien hoitoa ja ympäristöhaittoja ehkäisevää työtä ainakin seuraavat 30 vuotta.

"Niin Itämeri kuin arvokkaat sisävetemmekin pysyvät hyväkuntoisina vain, jos ymmärretään niiden ainutlaatuisuus eikä päästetä ravinteita, roskia tai muita haitallisia aineita luontoon. Tämä edellyttää aktiivista palveluverkostoa: roskiksia, joita tyhjennetään, huusseja, joita hoidetaan ja toimivia veneiden käymäläjätevesien vastaanottolaitteistoja", PSS ry:n toiminnanjohtaja Aija Kaski korostaa.

Yhdistyksen uusimman aluksen valmisti paraislainen HL-Metal Oy, joka on rakentanut myös PSS:n vuonna 2017 valmistuneen Saaristomeren huoltoalus M/S Roopen.

Yhdistyksellä liikennöi Saimaalla toinenkin, pienempi huoltoalus.