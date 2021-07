Neljäsosa suomalaisista ja valtaosa maatilallisista menettänyt omaisuuttaan myrskyssä – moni myös pelkää myrskyjä

Juha Sinisalo

Aila-myrsky teki tuhojaan viime vuoden syyskuussa. Kuva Raumalta.

Lähes 80 prosenttia maatiloilla asuvista on kärsinyt myrskyjen aiheuttamista vahingoista. Koko väestöstä myrskyjen aiheuttamia omaisuusvahinkoja on kokenut runsas neljännes. Valtaosa niistä on tapahtunut omakotitaloissa.

Tilanne selvisi vakuutusyhtiö LähiTapiolan Arjen Katsaus -kyselystä, johon vastasi tammikuussa 1027 suomalaista.

Omaisuusvahingoissa on ollut useimmiten kyse myrskyn rikkomasta sähkölaitteesta, rakennuksiin tulleista vaurioista tai metsätuhoista. Maatiloilla asuvista metsävahinkoja on kokenut liki 60 prosenttia.

LähiTapiola tiedottaa korvanneensa kotivakuutusasiakkaille myrskyvahinkoja vuonna 2020 lähes kuudella miljoonalla eurolla. Metsien myrskyvahinkoja korvattiin metsävakuutuksista noin 14 miljoonalla eurolla.

"Erityisesti haja-asutusalueilla kannattaa varautua sekä sähkökatkoihin että sähkölaitteiden suojaamiseen jännitevaihteluilta, joita puiden kaatuminen sähkölinjoille myrskytilanteissa aiheuttaa. Helpoiten suojaaminen tapahtuu irrottamalla virtajohto pistorasiasta, mutta myös erillisillä ylijännitesuojilla voi ehkäistä vahinkojen tapahtumista", suosittelee korvauspäällikkö Jussi Korpelainen LähiTapiolasta.

Neljäsosa suomalaisista kertoo pelkäävänsä tai olevansa jonkin verran huolissaan myrskyistä. 41 prosenttia vastaajista ei koe kovinkaan paljon huolta myrskyistä. Myrskyt pelottavat hieman enemmän maaseutumaisissa kunnissa kuin kaupungeissa.

Korpelaisen mukaan valtaosaan omaisuusvakuutuksista sisältyy myrskyturva.

"Aika ajoin kannattaa tarkistaa myös esimerkiksi se, että kaikki rakennukset on vakuutettu", Korpelainen muistuttaa.