Saaristomeren lajikartoituksissa löytyi kymmenen uhanalaista lajia — erittäin uhanalainen kärsämökuoriainen elää yhä saaristossa

Saaristomeren lajikartoituksissa löydettiin kymmenen uhanalaista lajia. Kuva Gullkronan saarelta Paraisista.

Metsähallituksen Luontopalvelujen lajikartoituksissa Saaristomerellä on kesän aikana löytynyt jo yhteensä kymmenen uhanalaista lajia. Kartoituksissa vastaan ovat tulleet muun muassa erittäin uhanalaiset pähkinäkaitalude ja kärsämökuoriainen, sekä äärimmäisen uhanalainen ja erityisesti suojeltu rahkahyrrä.

Metsähallituksen Luontopalvelut kartoittaa lajistoa ja hoitaa luontoa osana Rannikko-LIFE- ja HELMI-hankkeita, joissa kunnostetaan uhanalaisten lajien elinympäristöjä. Toimia ohjaa Saaristomeren luonnonhoidon kokonaissuunnitelma.

”Houtskarin saariston kovakuoriais- ja nivelkärsäisinventoinneissa on löytynyt muun muassa useita erittäin uhanalaiseksi arvioidun pähkinäkaitaluteen esiintymiä. Laji elää etenkin pähkinäpensaiden lehvästöissä, mieluiten puoliavoimilla ja avoimilla paikoilla kasvavilla pähkinäpensailla”, kertoo suojelubiologi Sampsa Malmberg Metsähallituksen tiedotteessa.

Lajeja on etsitty esimerkiksi pesemällä lantaa, uittamalla, haavimalla, keräilemällä ja pyydyksin. Kovakuoriaisinventoinneissa on varmistunut muun muassa myös se, että erittäin uhanalainen kärsämökuoriainen elää yhä Seilissä.

“Seili on lajin viimeinen tunnettu esiintymä Suomessa yhden Ahvenanmaalla olevan paikan lisäksi”, Malmberg sanoo.

Kärsämökuoriainen elää Seilin hiekkaisella kedolla. Äärimmäisen uhanalaiset kedot ovat Saaristomerellä huomattavasti yleisempiä kuin manneralueilla, vaikka silti harvinaisia.

Myös lajien ekologiasta on saatu uutta tietoa. Äärimmäisen harvinainen ja erityisesti suojeltu suoympäristöissä elävä rahkahyrrä löytyi Seilistä laidunnetun merenrantaniityn rikkoutuneelta maalta.

”Tämä oli kyllä aika päräyttävä löytö”, sanoo suunnittelija Heli Vainio.

"Enpä olisi uskonut törmääväni tähän lajiin rantaniityllä. Näyttäisi siis siltä, että tämä suolajiksi luultu laji saattaakin elää rannoilla ja mahdollisesti hyötyä laidunnuksesta.”

Tyypillisesti uhanalaisia lajeja esiintyy saaristossa vain pienillä alueilla ja pieniä määriä. Lajien säilymiseen vaadittava määrä olisi kymmenkertainen. Jos elinympäristöä ei lisätä, lajit lopulta häviävät pieniltä kohteilta pelkän sattuman vaikutuksesta. Lisätoimet luonnonhoidossa ovatkin tästä syystä välttämättömiä juuri vähiin käyneen elinkelpoisen elinympäristön vuoksi.

Pitkäikäisiltä laidunkohteilta on myös tämän kesän kovakuoriaiskartoituksissa löytynyt mukavia yllätyksiä. Jurmosta löytyi muutama viikko sitten ja Hangosta viime viikolla äärimmäisen uhanalaista särkkälantiaista. Se elää hiekkaisella maalla karjan lannassa. Jurmosta lajia on löytynyt harvalukuisena viimeksi 20 vuotta siten, nyt lajia löytyi satoja yksilöitä.

Hangon Täktomissa laji on uusi. Molemmilla kohteilla laidunhoito on aloitettu uudelleen pitkän tauon jälkeen 2000-luvulla ja kohteilla on tehty kunnostustoimia. Löytö kielii hoidon onnistumisesta.

Löydetyt uhanalaiset lajit

Rahkahyrrä (Bembidion humeralis)Kärsämökuoriainen (Chrysolina analis)Lyhytsiipislaji (Aleochara tristis) Mantulantiainen (Liothorax plagiatus) Lounalantiainen (Calamorsternus granarius) Lohjanseppä (Pseudanostirus globicollis), Leppäkauniainen (Dicerca alni) Särkkälantiainen (Bodiloides ictericus) Ukkotöyryläs (Heterocleud obsoletus) Pähkinäkaitalude (Orthotylus prasinus).