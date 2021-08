"Tämä uusi ennätys on yksi lisäaskel sillä pelottavalla ja tuhoisalla polulla, jolle ilmastonmuutos on ajanut maapallon" – Heinäkuu oli mittaushistorian kuumin kuukausi maapallolla, arvioi Yhdysvallat

Heinäkuu on tyypillisesti maapallon kuumin kuukausi. Edellinen ennätys rikottiin vuonna 2016.

Lapset vilvoittelivat helleaallon alla Rappahannock-joessa Virginian osavaltiossa perjantaina. LEHTIKUVA / AFP

Heinäkuu oli mittaushistorian kuumin kuukausi maapallolla, arvioi Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusorganisaatio NOAA.

NOAA:n mukaan maan ja meren pintalämpötila oli heinäkuussa 0,93 celsiusastetta 1900-luvun keskiarvon yläpuolella. Mittaushistoria ulottuu 142 vuoden päähän.

"Tämä uusi ennätys on yksi lisäaskel sillä pelottavalla ja tuhoisalla polulla, jolle ilmastonmuutos on ajanut maapallon", kommentoi NOAA:n johtaja Rick Spinrad organisaation lausunnossa.

Heinäkuu on tyypillisesti maapallon kuumin kuukausi. Edellinen ennätys rikottiin vuonna 2016, ja myös vuosina 2019 ja 2020 yllettiin vastaavaan lukuun.

Yhdysvaltain arviossa on eroa EU:n Copernicus-ohjelman vastaavaan, jonka mukaan kulunut heinäkuu olisi ollut mittaushistorian kolmanneksi kuumin. Ilmastotieteissä on tavanomaista, että eri organisaatioiden datassa on pieniä eroja.

"Riippumatta siitä, mihin tarkkaan kohtaan (viime heinäkuu) sijoittuu, maailman tänä kesänä kokema lämpö on selvää seurausta ilmastonmuutoksesta, jonka syynä ovat ihmiskunnan kasvihuonepäästöt", kertoo ilmastotutkija Zeke Hausfather uutistoimisto AFP:lle.

NOAA:n mukaan Euroopassa koettiin mittaushistorian toisiksi kuumin heinäkuu vuoden 2018 jälkeen. Aasiassa heinäkuu oli kuumin koskaan mitattu.

Kuumuusaallot ovat jatkuneet elokuussa, ja Euroopassa rikottiin tällä viikolla mahdollisesti kaikkien aikojen helle-ennätys.

Maailman ilmatieteen järjestö WMO pyrkii yhä vahvistamaan Italiassa keskiviikkona mitatun lukeman, järjestö kertoi perjantaina. Italian Sisiliassa mitattiin paikallisviranomaisten mukaan keskiviikkona maan uusi lämpöennätys, 48,8 astetta.

Jos WMO saa vahvistettua tuloksen, on kyseessä samalla Manner-Euroopan uusi lämpötilaennätys.

Viime viikolla julkaistun YK:n ilmastopaneeli IPCC:n raportin mukaan maapallo on ylittämässä 1,5 asteen lämpenemisen esiteolliseen aikaan verrattuna jo vuoden 2030 tienoilla.