Kari Salonen

Itämeren sinilevätilanne on ollut tänä kesänä rauhallinen. Syksyllä sinileväkukintojen määrä vähentyy radikaalisti tuulisen ja kolean sään sekä valon vähentymisen seurauksena.

Merenhoidon vanhempi tutkija, akvaattisten tieteiden dosentti Sanna Suikkanen Suomen ympäristökeskuksesta kuvailee Itämeren sinileväkukintojen tämän hetkistä tilannetta rauhalliseksi.

”Viimeisen viikon aikana sinilevähavaintoja on tehty vähemmän kuin aiemmin tänä kesänä, ja myös vähemmän kuin aikaisempina vuosina tähän samaan aikaan”, Suikkanen toteaa.

Sinileväkukintoja on ylipäätään havaittu tänä kesänä vähemmän kuin yleensä.

Tätä voi pitää hivenen yllättävänä, sillä yleensä lämmin vesi ja tyyni sää edistävät sinilevien kasvua.

”Tänä kesänä on ollut odotettua vähemmän leväkukintoja. Kuuma sää lämmitti merivettä ja myös ravinteiden perusteella sinilevähavainnot olisivat voineet muodostua runsaiksi, mutta niin ei tapahtunut. Tänä kesänä jokin toistaiseksi tuntematon tekijä on estänyt runsaat sinileväkukinnot”, Suikkanen pohtii.

Myös tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta kertoo MT:lle odottaneensa havaittua runsaampia sinileväkukintoja.

”Tilanne on yllättävä ja Itämeren rauhallisen sinilevätilanteen syy on mysteeri. Aina luonnonilmiöitä ei pysty tarkasti etukäteen ennakoimaan”, Hällfors kommentoi.

Vanhempi tutkija Suikkanen huomauttaa, että alueelliset erot sinilevätilanteessa Itämeren eri osissa ovat huomattavia.

”Itäisellä Suomenlahdella sinilevätilanne on ylipäätään rauhallisempi, eikä kukintoja tavanomaisesti havaita kovinkaan paljon. Muualla kukintoja melkein joka vuosi esiintyy”, Suikkanen kertoo.

”Suurimmat kukintohavainnot tulevat keskiseltä Itämereltä. Siellä on sellainen ravinnetilanne, joka mahdollistaa runsaat kukinnot. Tietenkin säästä riippuu, miten runsaina ne ilmenevät. On selvää, että tänä kesänä pahin vaihtoehto ei toteutunut vaan tilanne on ollut odotettua parempi.”

Säätilan muutos viilenevään ja tuulisempaan suuntaan vähentää sinileväkukintojen esiintyvyyttä.

”Ainakin täällä Suomen etelärannikon tuntumassa on viime päivinä ollut voimakkaita tuulia sekä sateinen ja pilvinen sää. Tällainen sää hillitsee tehokkaasti sinilevien kukintoja”, Suikkanen sanoo.

Syksyä kohden mentäessä sinilevän määrä meressä vähenee radikaalisti.

”Kun valon määrä vähenee, eivät sinilevät enää niin voimakkaasti kasva.”

Vaikka tämä kesä on ollut sinileväkukintojen osalta odotettua parempi, olisi Itämeren tilassa merenhoidon vanhemman tutkijan mukaan kosolti parannettavaa.

”Itämeren tilassa olisi kyllä parannettavaa, sillä siellä esiintyy runsaasti ravinteita. Siitä johtuen aika ajoin tehdään hyvinkin runsaita sinileväkukintohavaintoja.”