Tämän viikon sää on kuin suoraan lokakuulta – luvassa hallaa ja runsaita sateita

Hannele Koukkari

Maan pohjoisosissa ja Pohjanmaan tuntumassa saadaan varautua hallayöhön tiistain vastaisena yönä.

Suomen yllä oleva matalapaine toi viikonlopun aikana Suomeen runsaita kuuroja, joista tulevat sademäärät aiheuttivat pääkaupunkiseudulla jopa lukuisia tehtäviä hälytyskeskukselle, Foreca tiedottaa.

Vaikka Helsingin sateet aiheuttivat runsaasti ongelmia liikenteelle ja omaisuudelle, Helsingin lauantain vuorokauden sadekertymä 26 millimetriä jäi silti pienemmäksi kuin Vieremän Kaarakkalan saman päivän 34,1 millimetriä ja Alajärven Möksyn kertymä 30,6 millimetriä.

Matalapaine alkaa väistyä tänään Suomen yllä ja samalla pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa. Samaa aikaa meillä alkaa vahvistua lännestä alkaen korkeapaine.

Tänään on Forecan mukaan odotettavissa hyvinkin viileitä päivälämpötiloja. Maan etelä- ja länsiosassa lämpötilat nousevat päivällä vain 10–13 asteeseen, lounaassa enimmillään 15 asteen tuntumaan.

Idässä ollaan 10 asteen tuntumassa ja maan keskiosan sateissa sekä Lapissa päivälämpötila on vain 5–10 astetta.

Päivä jää siis paikoin jopa yli 5 astetta sunnuntaita viileämmäksi.

Tämän päivän sateet liikkuvat maan itäosaa pitkin etelämmäksi, myös maan keskiosa saa sateista osansa. Vuorokauden sadekertymäksi on ennustettu laajalla alueella idässä 15–30 millimetriä, ja Pohjois-Savon tienoilla vettä tulla jopa yli 30 millimetriä vuorokauden aikana.

Muualla Suomessa päivä on enimmäkseen poutainen ja osin aurinkoinenkin, Pohjanmaan rannikolla kuurottelee paikoin, Foreca kertoo.

Tiistain vastaisena yönä lämpötila painuu paikallisesti pakkaselle laajalla alueella maan länsiosassa, erityisesti Pohjanmaan tuntumassa, sekä maan pohjoisosassa.

Tiistai on Forecan mukaan sateista välipäivä. Idän sadealue on vihdoin väistynyt tai väistyy aamun aikana, ja sää on yhä pilvinen tai pilvistyy suuressa osassa maata. Aurinkoisinta on lännessä ja lounaassa.

Päivälämpötilat nousevat hieman maanantaisista, mutta etelässä ja lännessä päivälämpötila on silti yhä vain 12–15 astetta ja idässä, maan keskivaiheilla ja Lapissa 9–13 astetta.

Keskiviikoksi läntinen sadealue tuo jopa yli puolen kuukauden sateet vuorokaudessa.

Keskiviikkona Suomea lähestyy lännestä matalapaineen keskus, joka tuo runsaat sateet maan länsiosaan. Sadetta on ennustettu tulevan vuorokauden aikana laajalla alueella 30–40 millimetriä, paikoin jopa 50 millimetriä, kertoo Forecan ennuste.

Sadealue on nopealiikkeinen ja todennäköisesti huonosti ennustuva, joten sen tarkkaa tulevaa reittiä kannattaa seurata.

Sateiden ja pilvien takia lämpötila jää tiistaina koko maassa 10 asteen vaiheille.

Keskiviikon matalapaineeseen liittyy sateiden lisäksi tämänhetkisten ennusteiden mukaan puuskainen tuuli maan etelä- ja keskiosassa.

Maanantain, tiistain ja keskiviikon lämpötilat kuulostavat viileiltä, eikä ihme. Tilastollisesti vastaavia päivälämpötiloja odotetaan Suomessa vasta syys-lokakuun vaihteessa, jopa lokakuun puolivälissä, sanoo Foreca.

Vielä elokuun puolivälissä keskimääräiset päivälämpötilat ovat etelässä 20–22 asteen, maan keskivaiheilla hieman alle 20 asteen ja Lapissa laajalti 14–18 asteen tienoilla.

Elokuun lopullakin etelässä päivälämpötila on 16–18 astetta, maan keskiosassa 15 asteen molemmin puolin ja Lapissa enimmäkseen 10–15 astetta.

Näistä luvuista jäädään kauas, kun lähipäivinä etelän lämpötilat jäävät vähän yli 10 asteeseen ja maan keskiosan paikoin jopa 5–10 asteeseen.